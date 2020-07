"Syria nie miała wolnych ani uczciwych wyborów od pół wieku, tegoroczne nie są wyjątkiem"

Frekwencja niższa o ponad 20 procent w stosunku do wyborów 2016 roku

Jak przekazał we wtorek wieczorem przewodniczący Wyższej Komisji Sądowniczej ds. Wyborów Samer Zemrik, frekwencja w niedzielnych wyborach wyniosła 33,17 procent w porównaniu z 57,56 procent w wyborach z 2016 roku.

Do nowego parlamentu dostał się między innymi Husam Katerdżi, biznesmen objęty sankcjami Unii Europejskiej - podaje agencja AFP.

"Miliony syryjskich wyborców 'zagłosowały nogami'"

"Syria nie miała wolnych ani uczciwych wyborów od czasu dojścia do władzy partii Baas pół wieku temu, tegoroczne wybory nie są wyjątkiem" - oświadczyła rzeczniczka Departamentu Stanu USA Morgan Ortagus.

Syria przechodzi najgorszy kryzys gospodarczy w swojej historii

Niedzielne wybory parlamentarne były trzecimi od 2011 roku, kiedy w następstwie stłumienia przez syryjskie siły bezpieczeństwa antyprezydenckich i prodemokratycznych protestów wybuchł konflikt wewnętrzny, który przerodził się w wojnę z udziałem wielu regionalnych i światowych mocarstw. Według różnych źródeł do tej pory w konflikcie syryjskim zginęło 380-400 tysięcy ludzi. Wojna spowodowała też exodus - wiele milionów Syryjczyków zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów i albo żyje gdzie indziej w Syrii, albo uciekło z kraju, głównie do sąsiedniej Turcji.