Rosjanie zbombardowali bazy, w których Amerykanie szkolą lokalne siły walczące z IS

Wojska rosyjskie, sprzymierzone z rządem syryjskim, przeprowadziły w ostatnim czasie serię ataków na siły wspierane w Syrii przez USA - podaje "Wall Street Journal". Ta eskalacja - ostrzega gazeta - może doprowadzić do niezamierzonego, bezpośredniego konfliktu między wojskami Rosji i USA.

Stosunki między USA i Rosją są już napięte z powodu agresji na Ukrainę , a rząd prezydenta Joe Bidena dostarcza Kijowowi uzbrojenie za miliardy dolarów, starając się jednak za wszelką cenę uniknąć eskalacji konfliktu i bezpośredniej konfrontacji z Rosją - zaznacza nowojorski dziennik. Dodaje, że według amerykańskich urzędników nieporozumienia w Syrii mogą doprowadzić do niezamierzonego, ale bezpośredniego konfliktu między siłami USA i Rosji w tym kraju.

Rosyjskie naloty w Syrii

W środę wojska rosyjskie przeprowadziły nalot na bazę wojskową położoną koło miasta al-Tanf, na południowym wschodzie kraju, przy granicy z Jordanią, w której amerykańscy wojskowi szkolą lokalne siły walczące z niedobitkami tzw. Państwa Islamskiego (IS). Rosjanie zbombardowali bazę, uznając, że szkoleni przez USA bojownicy zaatakowali syryjskie wojska rządowe.

Wojsko rosyjskie poinformowało wcześniej USA o nalocie przez utworzoną do takich celów gorącą linię, co świadczy o tym, że bezpośrednim celem Rosjan nie był atak na amerykańskich wojskowych - pisze "WSJ". Dodaje, że żołnierzy USA akurat nie było w bazie i żaden z nich nie ucierpiał. Jednak cała operacja świadczy o tym, co jedno ze źródeł gazety opisało jako odnotowany w czerwcu "znaczący wzrost" rosyjskich prowokacji w Syrii.