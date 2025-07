Setki ciał w syryjskim szpitalu. "W kostnicy nie ma już miejsca, leżą przed budynkiem"

Syryjskie siły bezpieczeństwa w Suwajdzie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szpital rządowy w Suwejdzie na południu Syrii poinformował, że od poniedziałku placówka przyjęła ponad 400 ciał, w tym kobiet i dzieci. Według agendy ONZ ds. migracji w tym samym czasie blisko 80 tys. osób opuściło domy.

Informację o liczbie ofiar, których ciała trafiły do rządowej placówki w Suwejdzie przekazał agencji AFP jeden z pracujących w tym szpitalu lekarzy. - W kostnicy nie ma już miejsca, ciała leżą na ulicy, przed budynkiem - oświadczył doktor Omar Obeid.

Wcześniej w piątek Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (OSDH) poinformowało, że do 516 wzrosła liczba zabitych w walkach w rejonie Suwejdy. Poprzedni bilans mówił o 300 ofiarach śmiertelnych.

As-Suwajda, strarcia między Beduinami i Druzami Źródło: Hisam Hac Omer / Anadolu/ABACAPRESS.COM / PAP

Dziesiątki tysięcy osób opuściło domy

Według Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji (IOM) w tym samym czasie domy opuściło w tym regionie 79 339 osób. W komunikacie na ten temat podkreślono, że zarówno w mieście, jak i jego okolicach bardzo utrudnione są dostawy elektryczności i wody, a przerwy w dostawach paliwa doprowadziły m.in. do paraliżu transportu.

As-Suwajda, strarcia między Beduinami i Druzami Źródło: Izettin Kasim / Anadolu/ABACAPRESS.COM / PAP

W reakcji na starcia między wyznawcami religii druzyjskiej i muzułmańskimi Beduinami we wtorek do Suwejdy wkroczyły oddziały syryjskiej armii. Według druzów, ale także OSDH i innych świadków, część z nich atakowała ludność druzyjską, co z kolei sprowokowało reakcję Izraela. W środę izraelska armia zbombardowała cele rządowe w Damaszku, między innymi pałac prezydencki oraz gmachy ministerstwa obrony i dowództwa armii. Uzasadniono to ochroną ludności druzyjskiej, która zamieszkuje też północną część Izraela.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nasilają ataki. Pociski spadły na resort obrony i pałac prezydencki

Kilka godzin później władze Syrii zawarły zawieszenie broni z druzami w Suwejdzie. W ramach porozumienia armia zobowiązała się do wycofania swych oddziałów z miasta i całej prowincji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD