Ferrari za miliony, terenowe lamborghini, unikalny kamper. Tym jeździł dyktator

Samochody dyktatora

Według portalu NDTV, pałac, w którym znaleziono luksusowe samochody, to Al-Rawda. Jest on rozległą fortecą znajdującą się na wzgórzu na obrzeżach Damaszku. Rebelianci, którzy do niego weszli w niedzielę, szukali w nim wszystkiego, co miało jakąś wartość, a przemieszczając się, robili sobie zdjęcia i strzelali w powietrze.