Setki rodzin w Syrii pozostają uwięzione pod gruzami. Nagranie z akcji ratunkowej chłopca

2023 Cable News Network All Right Reserved

Żywego chłopca wydobyto spod gruzów w północnej Syrii 2023 Cable News Network All Right Reserved

Utrudniona akcja ratownicza

- To wyścig z czasem - ocenili eksperci ratownictwa, cytowani przez portal BBC. - Brak wody i tlenu są krytycznymi przeszkodami dla przetrwania - powiedział doktor Richard Edward Moon. Jak przekazał, w ciągu jednego dnia osoba dorosła traci do 1,2 litra wody w organizmie.

- To mocz, wydychane powietrze, para wodna i pot, jeśli występuje. W momencie utraty około 8 litrów człowiek staje się śmiertelnie zagrożony - wyjaśnił dr Moon. W dodatku, mroźna zima w Turcji i Syrii również nie sprzyja przetrwaniu. Przeciętny dorosły człowiek może tolerować temperatury do ok. 21 st. Celsjusza bez utraty zdolności organizmu do utrzymywania ciepła. Kiedy robi się chłodniej, organizm reaguje inaczej.