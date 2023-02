Urodziła pomiędzy falami wstrząsów, do szpitala jechała wśród zawalonych budynków

Kiedy doszło do trzęsienia ziemi, rodzina Fatmy Ahmad wyjechała ze swojego domu w Aleppo do szpitala. Kilka godzin później Syryjka urodziła tam syna. Opowiedziała agencji Reutera, że nawet po porodzie stanęła w obliczu niebezpieczeństwa - potężny wstrząs wtórny nastąpił, kiedy leżała na oddziale położniczym.

Rodzinie udało się dotrzeć do szpitala i poród odbył się bez komplikacji. Ale kiedy matka i dziecko odpoczywali, nadszedł kolejny silny wstrząs. Fatma nie mogła wydostać się z położonej na piętrze sali i została z dzieckiem sama, kiedy wszyscy wokół niej się ewakuowali. - Bałam się, że go stracę - mówiła o synu, którego dopiero co urodziła. - Niech Bóg da mu dobre życie i niech mi go nie odbierze - dodała.