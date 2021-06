Odwet dzień po "jasnym i jednoznacznym" sygnale Amerykanów

Rzecznik Operacji Inherent Resolve płk Wayne Marotto poinformował w poniedziałek, że siły USA w Syrii stały się wieczorem celem ataku rakietowego. Podkreślił, że w zdarzeniu tym nikt nie odniósł obrażeń. Do ataku doszło dzień po amerykańskich nalotach na szyickie bojówki w Syrii i Iraku.

"O ok. 7.44 wieczorem czasu lokalnego, siły USA w Syrii zostały zaatakowane przez wiele rakiet. Nikt nie doznał żadnych obrażeń, trwa szacowanie szkód" - podał na Twitterze rzecznik Operacji Inherent Resolve płk. Wayne Marotto. Według CNN celem ataku była baza USA na polu naftowym al-Omar we wschodniej Syrii.

Jak zaznacza Reuters, ostrzału dokonały prawdopodobnie proirańskie milicje. Potwierdziły to anonimowe źródła agencji Reutera z miasta Dajr az-Zaur we wschodniej Syrii potwierdziły, że ataku dokonały proirańskie milicje, które zaatakowały kontrolowane przez siły syryjskiej pozycji polna naftowe w Al-Omar, gdzie znajduje się baza USA, z mobilnych wyrzutni. Agencja uzyskała też potwierdzenie u amerykańskich źródeł wojskowych, że na bazę wojsk USA skierowano co najmniej pięć dronów z ładunkami wybuchowymi.