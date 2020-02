Rosja: pasażerski airbus "nieomal zestrzelony nad Syrią"

Do incydentu doszło po godzinie 2 w nocy z czwartku na piątek. Samolot Airbus A320 ze 172 osobami na pokładzie wykonywał regularny lot z Teheranu do Damaszku. Jak oświadczył rzecznik rosyjskiego ministerstwa obrony generał Igor Konaszenkow, gdy maszyna podchodziła do lądowania na lotnisku międzynarodowym w stolicy Syrii, nieomal została zestrzelona przez syryjskie siły rządowe, odpowiadające na atak sił izraelskich.