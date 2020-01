Rosja wstrzymuje naloty. "Jeden lub dwa incydenty"

W niedzielę o północy Rosja i jej sojusznicy wstrzymali naloty w regionie Idlib w Syrii. Jest to wynik porozumienia osiągniętego z Turcją kilka dni wcześniej. Tureckie ministerstwo obrony poinformowało, że sytuacja w regionie jest spokojna "z wyjątkiem jednego lub dwóch incydentów".

Pod koniec grudnia Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) podało, że w ciągu dwóch tygodni ponad 235 tysięcy cywilów opuściło swoje domy i uciekło przed wzmożonymi bombardowaniami tego regionu przez syryjskie siły rządowe.

Według Reutera Ankara dąży do rozejmu przede wszystkim ze względu na grożącą jej falę uchodźców z Syrii. W ciągu niemal dziewięciu lat wojny domowej w Syrii schronienie w Turcji próbowało znaleźć około 3,6 miliona Syryjczyków, a turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan już wielokrotnie alarmował, że jego kraj nie jest w stanie udźwignąć ciężaru migracji.

Pod koniec zeszłego roku Erdogan zakomunikował, że obecna ofensywa wojsk syryjskich zmusiła około 50 tysięcy ludzi do ucieczki z Idlibu w kierunku tureckiej granicy. Tureckie media państwowe poinformowały, że co najmniej 25 tysięcy cywilów uciekło z Idlibu do Turcji.