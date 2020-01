"Dzieci są zabijane, okaleczane i pozbawiane rodzin". Zarzuty pod adresem wszystkich stron konfliktu

Dzieci nadal są częstymi ofiarami wojny w Syrii - donosi Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ do spraw Syrii w opublikowanym w czwartek raporcie. Dokument dotyczy aktów przemocy popełnionych przez wszystkie strony konfliktu wobec ludności cywilnej w latach 2011-2019

"Niemal 5 mln syryjskich dzieci zostało zmuszonych do emigracji wewnątrz Syrii i poza jej granice. Te dzieci okradziono z dzieciństwa" - podkreślano podczas prezentacji wniosków zawartych w raporcie.

"Dziewczynki, które nie mają nawet dziewięciu lat, są gwałcone i zamieniane w seksualne niewolnice. Chłopcy są torturowani, siłą wcielani do oddziałów militarnych i zmuszani do wykonywania publicznych egzekucji" - piszą autorzy raportu. "Dzieci często stają się ofiarą snajperów lub porywaczy, którzy chcą za nie okupu" - podkreślają.

Częste są przypadki, gdy kilkuletnie dzieci były maltretowane i poddawane torturom na oczach rodziców, by zmusić ich do składania zeznań.

Komisja przesłuchała tysiące ofiar i świadków

W raporcie podkreśla się, że celem ataków w czasie wojny domowej w Syrii było wiele szkół, co sprawiło, że znaczna część syryjskich dzieci pozostała bez dostępu do edukacji.

"Najlepszym sposobem jest poszukiwanie trwałego pokoju"

Komisja Śledcza ONZ zażądała od wszystkich stron konfliktu, by złożyły pisemne potępienie zbrodniczych praktyk wobec dzieci i zobowiązały się do natychmiastowego zaprzestania werbowania nieletnich. Komisarze wyrazili też nadzieję, że wszystkie osoby odpowiedzialne za zbrodnie wobec nieletnich zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.