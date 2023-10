Atak dronów na akademię wojskową w Syrii. Setki zabitych i rannych

czytaj dalej

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 589 dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że spotkał się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Berlin ma pracować nad dostawą do Ukrainy dodatkowego systemu wyrzutni rakiet Patriot. "Jestem wdzięczny za wsparcie Niemiec w obronie naszej wolności i narodu. To także obrona Europy i naszych wspólnych wartości" - napisał ukraiński prezydent. Z kolei pełniący obowiązki premiera Hiszpanii Pedro Sanchez obiecał Ukrainie nowe systemy obrony przeciwlotniczej i systemy antydronowe oraz sprzęt do rozminowywania - poinformowała hiszpańska telewizja publiczna TVE. W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z i wokół Ukrainy.