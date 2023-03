Pentagon o rosyjskich prowokacjach w Syrii. "Latają nad naszymi bazami uzbrojonymi samolotami bojowymi"

Amerykanie obawiają się ataków dżihadystów

Na początku marca najwyższy rangą amerykański wojskowy generał Mark Milley przebywał z niezapowiedzianą wizytą w bazie żołnierzy USA w Syrii, by ocenić przebieg operacji zwalczania IS. Generał powiedział podróżującym z nim dziennikarzom, że wierzy, iż wojska amerykańskie i ich syryjscy sojusznicy pod wodzą Kurdów robią postępy w zapewnieniu trwałej klęski dżihadystów.

Choć IS nie kontroluje już jak przed dekadą znaczących obszarów Syrii i Iraku, to setki bojowników nadal trwają w odosobnionych lokalizacjach, do których nie docierają ani wojska USA z sojusznikami, ani wspierane przez Rosję siły reżimu w Damaszku. Zdaniem przedstawicieli USA IS wciąż jeszcze może stać się znaczącym zagrożeniem.