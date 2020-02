Nalot sił syryjskich, nie żyje 33 tureckich żołnierzy

U.S. Department of State/Wikimedia CC BY 2.0

U.S. Department of State/Wikimedia CC BY 2.0

Wcześniej w czwartek, gdy szacunki dotyczące strat tureckich nie przekraczały jeszcze dziesięciu zabitych, stała przedstawicielka USA przy Sojuszu Atlantyckim Kay Bailey Hutchison zaapelowała do władz w Ankarze, by zrezygnowały z zakupu rosyjskich systemów obrony przeciwrakietowej S-400. - Mogli się przekonać, jaka jest Rosja naprawdę i na własne oczy zobaczyć, co teraz czyni. Jeśli zaś pozwala sobie na atakowanie tureckich żołnierzy, to sprawa ta powinna wziąć górę nad tym, co ewentualnie łączy Turcję i Rosję - powiedziała przedstawicielka dyplomacji USA. W swej wypowiedzi amerykańska ambasador użyła sformułowania "niegdyś silne", gdy mówiła o sojuszu i partnerstwie Stanów Zjednoczonych z Turcją - pisze w komentarzu francuska agencja AFP.