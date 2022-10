Media: Izrael zniszczył fabrykę irańskich dronów

Wspierane przez Iran bojówki oraz libański Hezbollah wykorzystywały lotnisko jako bazę operacyjną w czasie trwającej od 2011 roku wojny w Syrii . Źródła Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka informowały w styczniu, że Iran i Hezbollah rozbudowują to miejsce, między innymi poprzez tworzenie podziemnych magazynów.

Izrael zdołał niemal kompletnie powstrzymać Iran i sojuszników, w tym Hezbollah, przed produkcją broni w Syrii - podał dziennik. Źródła "JP" wyjaśniły, że izraelskie siły zbrojne zniszczyły trasy przemytu broni biegnące przez morze, powietrze oraz ląd. Wskutek ataków ograniczone zostały również zdolności produkcji broni przez reżim syryjskiego prezydenta Baszara el-Asada, ponieważ armia syryjska korzystała często z tych samych fabryk, co Iran i Hezbollah.

Irańskie drony w rękach Rosjan

Shahed-131 i Shahed-136 to bojowe drony kamikadze o zasięgu do 2,5 tysiąca kilometrów. Agencja AP podała 26 sierpnia, że Teheran przekazał Moskwie "setki dronów", decydując się na ten ruch mimo ostrzeżeń ze strony Waszyngtonu. Rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk przekazała z kolei, że Rosjanie mogli otrzymać od 300 do kilku tysięcy irańskich maszyn.