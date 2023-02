Urodziła się pod gruzami. Jako jedyna z rodziny ocalała

Kiedy nowo narodzona dziewczynka została znaleziona w zawalonym budynku w Syrii, była jeszcze połączona ze swoją matką pępowiną. Urodziła się między gruzami, w pyle i na przenikliwym mrozie, ale przeżyła i została uratowana przez członków swojej dalszej rodziny. Trafiła do szpitala. Mimo siniaków i ran jest w stabilnym stanie. Jej rodzice i rodzeństwo nie przeżyli jednak tragicznego trzęsienia ziemi.

Historię niemowlęcia opisały we wtorek między innymi agencja AFP i telewizja CBS. Ciężarna kobieta uwięziona pod gruzami zawalonego domu w rejonie Aleppo urodziła, ale zmarła, zanim dotarli do niej ratownicy - informuje CBS, powołując się na lokalnych aktywistów. Z doniesień wynika, że kobieta urodziła tuż po pierwszym, najsilniejszym wstrząsie.

- Podczas kopania usłyszeliśmy głos - relacjonował we wtorek Suwadi w rozmowie z AFP. Dodał, że wraz z innymi zaczął oczyszczać z kurzu miejsce, z którego dochodziły dźwięki.- Znaleźliśmy dziecko z (nienaruszoną - przyp. red.) pępowiną, więc ją przecięliśmy, a mój kuzyn zabrał je do szpitala - dodał.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie pokazujące mężczyznę wybiegającego spod gruzów niegdyś czteropiętrowego budynku, trzymającego przysypanego pyłem noworodka. Chwilę później rusza za nim inny mężczyzna, rzucając mu koc do ogrzania dziecka. Trzeci krzyczy natomiast, by samochodem zawieźć niemowlę do szpitala.