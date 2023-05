Baszar el-Asad w Arabii Saudyjskiej. Reuters: koniec izolacji syryjskiego przywódcy w regionie

USA protestują

Przed rozpoczęciem szczytu Stany Zjednoczone wyraziły sprzeciw wobec normalizacji stosunków w reżimem w Damaszku. - Nie uważamy, by Syria powinna zostać przywrócona do Ligii Państw Arabskich - powiedział zastępca rzecznika Departamentu Stanu USA Vedant Patel. Dodał, że USA są również zdania, iż sankcje na ten kraj nie powinny być znoszone.

Długa nieobecność Asada w państwach arabskich

Baszar el-Asad od czasu wybuchu wojny rzadko opuszczał Syrię. Do 2022 roku podróżował jedynie do Rosji i Iranu. W ubiegłym roku udał się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Była to jego pierwsza podróż do państwa arabskiego od 2011 roku.