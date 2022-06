Amerykański nalot na Idlib. Zginął przywódca grupy bojowników Al-Kaidy

Organizacja humanitarna Obrony Cywilnej Syrii poinformowała w tweecie, że al-Jemeni został zabity na krótko przed północą po tym, jak jego motocykl został trafiony dwiema rakietami. Ciało zostało przewiezione do wydziału medycyny sądowej w Idlibie.

Zmiana przywódcy tak zwanego Państwa Islamskiego

Prezydent USA Joe Biden ogłosił 3 lutego śmierć poprzedniego lidera IS podczas operacji amerykańskich sił specjalnych w północno-zachodniej Syrii. Abu al-Hasan al-Haszemi al-Kurajszi wysadził się w powietrze, zabijając również członków swojej rodziny i inne osoby, gdy do budynku, w którym przebywał zaczęli się zbliżać amerykańscy komandosi - przekazały władze USA. Al-Kurajszi miał przejąć przywództwo nad IS w 2019 roku po tym, gdy amerykańskie siły specjalne zabiły jego poprzednika Abu Bakra al-Bagdadiego, również w syryjskiej prowincji Idlib.