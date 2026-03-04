Syreny podczas relacji korespondenta TVN24. "To jest ten moment, kiedy powinienem przerwać"

Syreny alarmowe podczas relacji na żywo. "To jest ten moment, kiedy powinienem przerwać"

Korespondent TVN Jacek Tacik podkreślił, że w piątym dniu wojny "w Tel Awiwie jest raczej spokojnie". - Sklepy są otwarte, kawiarnie są otwarte, nie ma turystów, wiadomo, ale sami mieszkańcy z obecną sytuacją radzą sobie dosyć dobrze - powiedział. Jak mówił, "w zasadzie Izraelczycy nie dostrzegają żadnego zagrożenia".

Jednak podczas jednego z wejść na żywo Tacika w tle rozległy się nagle syreny alarmowe. - To jest ten moment, kiedy za chwilę powinienem przerwać - skomentował Tacik. Jak powiedział, "kilka minut mniej więcej mamy, żeby znaleźć się w schronie". - To jest chyba dzisiaj drugi albo trzeci alarm rakietowy, który słyszymy tutaj w Tel Awiwie - podkreślił.

- Zazwyczaj taki alarm jest poprzedzony informacją na telefonie komórkowym. To daje więcej czasu samym Izraelczykom i osobom przebywającym teraz w Izraelu na to, aby się schować - opowiadał.

Iran jedynie "przypomina o swoim istnieniu"

Korespondent TVN24 mówił także o różnicy między odpowiedzią Iranu na sobotni atak, a tą, z którą spotkał się Izrael po ataku na Iran w czerwcu zeszłego roku. Wtedy "Iran zasypywał izraelską obronę przeciwlotniczą rakietami balistycznymi, Żelazna Kopuła nie nadążała z zestrzeliwaniem rakiet".

- Teraz jest zupełnie inaczej. Co kilka, kilkanaście godzin Iran przypomni o swoim istnieniu, wyśle jedną, dwie, trzy rakiety w kierunku Izraela - opowiadał Tacik. Jak mówił, są one zestrzeliwane izraelski system obronny, "któremu pomagają Amerykanie".

- Wydaje się, że w tej wojnie to Izrael jest w ofensywie, a Iran w defensywie. Do wczoraj Izrael zrzucił na Iran cztery tysiące bomb. To już jest więcej niż w czasie całej wojny dwunastodniowej w ubiegłym roku w czerwcu - podsumował.

Sukces kluczowy dla Netanjahu

We wtorek wojsko Izraela wkroczyło do Libanu, gdzie celem jego są siły Hezbollahu. - Obecnie jest na głębokości 6 kilometrów, cały czas trwa ostrzał południa Bejrutu, czyli stolicy Libanu, bo to tam mieści się libański Hezbollah - mówił Tacik.

Zaznaczył w tym kontekście, jak ważny sukces w wojnie z Iranem i Hezbollahem jest dla premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Jak mówił, "Netanjahu teraz walczy o swoje polityczne życie, bo to on jest odpowiedzialny za atak Hamasu z 7 października 2023 roku". Hamas z kolei był przez wiele lat wspierany finansowo przez Iran.

- Jeżeli Benjamin Netanjahu ramię w ramię z amerykańskim prezydentem obalą reżim w Teheranie, większość Izraelczyków zapewne wybaczy mu tamtą sytuację - ocenił Tacik.

