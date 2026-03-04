Syreny podczas relacji korespondenta TVN24. "To jest ten moment, kiedy powinienem przerwać"

- W operacji przeciw Iranowi ze strony USA bierze udział ponad 50 tysięcy żołnierzy, 200 myśliwców, dwa lotniskowce i bombowce.
- Od poniedziałku trwa ofensywa sił Izraela na Liban, w odpowiedzi na ataki ze strony tego kraju. We wtorek poinformowano o wkroczeniu tam izraelskich wojsk.
- Iran zaatakował amerykańską ambasadę w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie, a prezydent USA Donald Trump zapowiedział odwet.
- W wyniku irańskich ataków ucierpiały też między innymi Dubaj, Abu Zabi, Bahrajn, a także jeden z portów w Omanie. Gdzie spadły rakiety - pokazujemy na mapach tutaj >>>
- Są problemy z połączeniami lotniczymi w regionie. Dotknęły też Polaków. Część z nich powróciła już do kraju.
- Co się teraz dzieje w Iranie i na Bliskim Wschodzie? Wydarzenia relacjonujemy na żywo w tvn24.pl
Korespondent TVN Jacek Tacik podkreślił, że w piątym dniu wojny "w Tel Awiwie jest raczej spokojnie". - Sklepy są otwarte, kawiarnie są otwarte, nie ma turystów, wiadomo, ale sami mieszkańcy z obecną sytuacją radzą sobie dosyć dobrze - powiedział. Jak mówił, "w zasadzie Izraelczycy nie dostrzegają żadnego zagrożenia".
Jednak podczas jednego z wejść na żywo Tacika w tle rozległy się nagle syreny alarmowe. - To jest ten moment, kiedy za chwilę powinienem przerwać - skomentował Tacik. Jak powiedział, "kilka minut mniej więcej mamy, żeby znaleźć się w schronie". - To jest chyba dzisiaj drugi albo trzeci alarm rakietowy, który słyszymy tutaj w Tel Awiwie - podkreślił.
- Zazwyczaj taki alarm jest poprzedzony informacją na telefonie komórkowym. To daje więcej czasu samym Izraelczykom i osobom przebywającym teraz w Izraelu na to, aby się schować - opowiadał.
Iran jedynie "przypomina o swoim istnieniu"
Korespondent TVN24 mówił także o różnicy między odpowiedzią Iranu na sobotni atak, a tą, z którą spotkał się Izrael po ataku na Iran w czerwcu zeszłego roku. Wtedy "Iran zasypywał izraelską obronę przeciwlotniczą rakietami balistycznymi, Żelazna Kopuła nie nadążała z zestrzeliwaniem rakiet".
- Teraz jest zupełnie inaczej. Co kilka, kilkanaście godzin Iran przypomni o swoim istnieniu, wyśle jedną, dwie, trzy rakiety w kierunku Izraela - opowiadał Tacik. Jak mówił, są one zestrzeliwane izraelski system obronny, "któremu pomagają Amerykanie".
- Wydaje się, że w tej wojnie to Izrael jest w ofensywie, a Iran w defensywie. Do wczoraj Izrael zrzucił na Iran cztery tysiące bomb. To już jest więcej niż w czasie całej wojny dwunastodniowej w ubiegłym roku w czerwcu - podsumował.
Sukces kluczowy dla Netanjahu
We wtorek wojsko Izraela wkroczyło do Libanu, gdzie celem jego są siły Hezbollahu. - Obecnie jest na głębokości 6 kilometrów, cały czas trwa ostrzał południa Bejrutu, czyli stolicy Libanu, bo to tam mieści się libański Hezbollah - mówił Tacik.
Zaznaczył w tym kontekście, jak ważny sukces w wojnie z Iranem i Hezbollahem jest dla premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Jak mówił, "Netanjahu teraz walczy o swoje polityczne życie, bo to on jest odpowiedzialny za atak Hamasu z 7 października 2023 roku". Hamas z kolei był przez wiele lat wspierany finansowo przez Iran.
- Jeżeli Benjamin Netanjahu ramię w ramię z amerykańskim prezydentem obalą reżim w Teheranie, większość Izraelczyków zapewne wybaczy mu tamtą sytuację - ocenił Tacik.
Opracował Mikołaj Gątkiewicz /tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WAEL HAMZEH