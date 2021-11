"Syndrom hawański" pod lupą śledczych. Sekretarz stanu USA powołał specjalny zespół

Amerykanie prowadzą śledztwo w sprawie przypadków "syndromu hawańskiego", niewyjaśnionych przypadłości zdrowotnych wśród amerykańskich dyplomatów. Sekretarz stanu USA Antony Blinken powołał w piątek ambasadorów Jonathana Moore'a i Margaret Uyeharę do przewodzenia specjalnemu zespołowi badającemu tę sprawę.

- Te incydenty wyrządziły naszym kolegom i koleżankom głębokie szkody. Robimy wszystko, by ustalić, co i kto jest za to odpowiedzialny - powiedział Blinken podczas piątkowej konferencji prasowej. Jak dodał, "nie ma wyższego priorytetu niż chronienie i opieka nad naszymi ludźmi".