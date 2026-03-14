Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Całe ciało pulsowało", "najgorszy ból, jaki czułem". Tajna broń miała dostać się na czarny rynek

|
Wojsko USA zdobyło urządzenie, które mogło mieć związek z syndromem hawańskim
Źródło: TVN24
Po raz pierwszy syndrom hawański zaobserwowano u dyplomatów w ambasadach USA w Hawanie i Pekinie. Amerykańscy dziennikarze ustalili, że za atakami stało rosyjskie GRU, a sprzęt, który wykorzystał rosyjski wywiad, jest skuteczny i dostępny na czarnym rynku.

- Najgorszy ból, jaki kiedykolwiek czułem. Miałem wrażenie, jakby imadło zaciskało się na pniu mojego mózgu - opowiada Chris, emerytowany podpułkownik pracujący nad ściśle tajnymi satelitami szpiegowskimi.

To nie jest opis tortur, a relacja oficera amerykańskiego wojska. Chris jest jednym z dziesiątek pracowników rządu Stanów Zjednoczonych, którzy od lat powtarzają to samo: "Zostaliśmy zaatakowani niewidzialną paraliżującą bronią".

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Wątpliwości wokół "syndromu hawańskiego". Jest raport wywiadu USA

Wszystko zaczęło się w 2016 roku na Kubie - stąd nazwa, syndrom hawański od stolicy Hawany. Potem tajemnicze ataki wymierzone były w pracowników amerykańskich placówek na całym świecie, a także w samym Waszyngtonie. Oficjalnie rząd Stanów Zjednoczonych przez lata rozkładał ręce, mówiąc o braku dowodów na tajną broń i udział obcych mocarstw.

- Nie spotykało to naszych najgorszych czy przeciętnych oficerów. Zdarzało się to naszym najlepszym oficerom stanowiącym najwyższe 5-10 procent czołówki w całej agencji - stwierdził Greg Edgreen, były oficer śledczy agencji wywiadowczej i departamentu obrony. - Skutek jest taki, że oficerowie wywiadu i nasi dyplomaci pracujący za granicą, muszą opuszczać swoje stanowiska z powodu uszkodzeń mózgu. Są neutralizowani - dodał.

"Całe moje ciało pulsowało"

Nowe światło na sprawę rzuca 9-letnie śledztwo reporterów amerykańskiej redakcji "60 minutes". Przy współpracy z niemieckimi i niezależnymi rosyjskimi dziennikarzami ustalili najpierw, że za atakami mogła stać elitarna jednostka rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU.

CZYTAJ RÓWNIEŻ - CNN: USA zdobyły urządzenie, które może mieć związek z syndromem hawańskim

Teraz ujawnili, że amerykański wywiad kupił tajemnicze urządzenie od rosyjskich handlarzy bronią za 15 milionów dolarów. Testy na owcach i szczurach nie pozostawiły złudzeń - tajemnicza broń powoduje obrażenia mózgu.

- Czułam się, jakbym utknęła w stanie dezorientacji, nie mogąc funkcjonować. Nie wiedziałam, co się dzieje, a całe moje ciało pulsowało - powiedziała agentka FBI, Carrie. - Ta technologia nie zniknie. Spójrzcie, jak bardzo jest skuteczna. To broń nowej generacji i niestety była udoskonalana na niektórych z nas, a my staliśmy się obiektami testowymi - dodała.

Ta broń używa wiązki mikrofalowej zdolnej do przenikania ścian - jest miniaturowa i cicha. CIA ma posiadać nagrania z jej użycia przez rosyjskich agentów. Powód, dla którego rząd chciałby zatuszować tę sprawę, jest prosty - jeśli władze USA przyznają, że stał za tym innym kraj, jest to w gruncie rzeczy wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym.

Dziennikarze "60 minutes" podsumowują tę historię następująco: skoro amerykańscy agenci mogli kupić taką broń od gangsterów, oznacza to, że niewidzialny arsenał Rosjan wyciekł na czarny rynek i może został użyty przez każdego i gdziekolwiek na świecie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Hubert Kijek

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
USARosja
Hubert Kijek
Hubert Kijek
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica