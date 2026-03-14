"Całe ciało pulsowało", "najgorszy ból, jaki czułem". Tajna broń miała dostać się na czarny rynek

Wojsko USA zdobyło urządzenie, które mogło mieć związek z syndromem hawańskim

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Najgorszy ból, jaki kiedykolwiek czułem. Miałem wrażenie, jakby imadło zaciskało się na pniu mojego mózgu - opowiada Chris, emerytowany podpułkownik pracujący nad ściśle tajnymi satelitami szpiegowskimi.

To nie jest opis tortur, a relacja oficera amerykańskiego wojska. Chris jest jednym z dziesiątek pracowników rządu Stanów Zjednoczonych, którzy od lat powtarzają to samo: "Zostaliśmy zaatakowani niewidzialną paraliżującą bronią".

Wszystko zaczęło się w 2016 roku na Kubie - stąd nazwa, syndrom hawański od stolicy Hawany. Potem tajemnicze ataki wymierzone były w pracowników amerykańskich placówek na całym świecie, a także w samym Waszyngtonie. Oficjalnie rząd Stanów Zjednoczonych przez lata rozkładał ręce, mówiąc o braku dowodów na tajną broń i udział obcych mocarstw.

- Nie spotykało to naszych najgorszych czy przeciętnych oficerów. Zdarzało się to naszym najlepszym oficerom stanowiącym najwyższe 5-10 procent czołówki w całej agencji - stwierdził Greg Edgreen, były oficer śledczy agencji wywiadowczej i departamentu obrony. - Skutek jest taki, że oficerowie wywiadu i nasi dyplomaci pracujący za granicą, muszą opuszczać swoje stanowiska z powodu uszkodzeń mózgu. Są neutralizowani - dodał.

"Całe moje ciało pulsowało"

Nowe światło na sprawę rzuca 9-letnie śledztwo reporterów amerykańskiej redakcji "60 minutes". Przy współpracy z niemieckimi i niezależnymi rosyjskimi dziennikarzami ustalili najpierw, że za atakami mogła stać elitarna jednostka rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU.

Teraz ujawnili, że amerykański wywiad kupił tajemnicze urządzenie od rosyjskich handlarzy bronią za 15 milionów dolarów. Testy na owcach i szczurach nie pozostawiły złudzeń - tajemnicza broń powoduje obrażenia mózgu.

- Czułam się, jakbym utknęła w stanie dezorientacji, nie mogąc funkcjonować. Nie wiedziałam, co się dzieje, a całe moje ciało pulsowało - powiedziała agentka FBI, Carrie. - Ta technologia nie zniknie. Spójrzcie, jak bardzo jest skuteczna. To broń nowej generacji i niestety była udoskonalana na niektórych z nas, a my staliśmy się obiektami testowymi - dodała.

Ta broń używa wiązki mikrofalowej zdolnej do przenikania ścian - jest miniaturowa i cicha. CIA ma posiadać nagrania z jej użycia przez rosyjskich agentów. Powód, dla którego rząd chciałby zatuszować tę sprawę, jest prosty - jeśli władze USA przyznają, że stał za tym innym kraj, jest to w gruncie rzeczy wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym.

Dziennikarze "60 minutes" podsumowują tę historię następująco: skoro amerykańscy agenci mogli kupić taką broń od gangsterów, oznacza to, że niewidzialny arsenał Rosjan wyciekł na czarny rynek i może został użyty przez każdego i gdziekolwiek na świecie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD