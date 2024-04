Według Insidera do pierwszego przypadku "syndromu hawańskiego" mogło dojść jeszcze przed 2016 roku w niemieckim Frankfurcie.

Tajemniczy czarny mercedes

Portal opisał między innymi historię jednego z amerykańskich małżeństw mieszkających w Tbilisi w Gruzji. W październiku 2021 roku pielęgniarka, żona jednego z urzędników placówki wyciągała pranie z suszarki, gdy nagle rozbrzmiał jej w głowie ostry dźwięk. "Po prostu przeszyło mi to uszy" – wspominała kobieta w rozmowie z serwisem. Imiona jej i jej męża zostały w publikacji zmienione, aby chronić ich tożsamość.

"Wydawało się, jakby to padło przez okno do mojego lewego ucha" – mówiła. Przekazała, że poczuła, jak dźwięk wypełnia jej głowę oraz "przeszywający ból". Kobieta wybiegła z pralni na drugim piętrze swojego domu i udała się do łazienki. Potem zwymiotowała.