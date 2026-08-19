Świat Syn ministra zdrowia USA poszukiwany przez Rosję. Walczył po stronie Ukrainy Oprac. Kuba Koprzywa |

Problemy Ukrainy z dostępnością rakiet do Patriotów. Wyczerpane niemal wszystkie zapasy Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Conor Kennedy udał się na Ukrainę w 2022 roku, by walczyć w szeregach Legionu Międzynarodowego. Nie miał wcześniejszego doświadczenia wojskowego. Przez około dwa i pół miesiąca służył na północno-wschodnim odcinku frontu, po czym wrócił do USA, aby kontynuować studia prawnicze. Conor Kennedy, który obecnie ma 32 lata, nie poinformował o swoim wyjeździe rodziny.

Conor Kennedy Źródło zdjęcia: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images

Syn sekretarza zdrowia USA o walce po stronie Ukrainy

Swoje doświadczenia Conor Kennedy opisał później na Instagramie. Zaznaczył, że wydarzenia w Ukrainie głęboko go poruszyły i że od razu wiedział, że chce pomóc. Przekazał, że niemal nikomu nie zdradził, dokąd się wybiera, ani nie ujawnił, jak naprawdę się nazywa, ponieważ nie chciał być traktowany inaczej.

Zaznaczył, że "nie był świetnym strzelcem", ale szybko się uczył i mógł nosić ciężkie rzeczy. "Byłem też gotów tam zginąć" - napisał.

Rosyjski sąd zarządził zaocznie aresztowanie Conora Kennedy'ego

Rosyjska państwowa agencja TASS podała, że 12 sierpnia moskiewski sąd zarządził aresztowanie Kennedy'ego zaocznie pod zarzutem najemnictwa. W przypadku zatrzymania Kennedy'emu grozi od siedmiu do 10 lat więzienia.

Robert F. Kennedy Jr., który pełni funkcję sekretarza zdrowia w administracji Donalda Trumpa, w 2022 roku relacjonował magazynowi "People", że razem z żoną zaczęli podejrzewać, gdzie przebywa Conor, dopiero gdy na karcie kredytowej pojawiły się transakcje z Polski, a następnie z Ukrainy. Później powiedział, że jest dumny z syna.