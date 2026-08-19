Syn ministra zdrowia USA poszukiwany przez Rosję. Walczył po stronie Ukrainy
Conor Kennedy udał się na Ukrainę w 2022 roku, by walczyć w szeregach Legionu Międzynarodowego. Nie miał wcześniejszego doświadczenia wojskowego. Przez około dwa i pół miesiąca służył na północno-wschodnim odcinku frontu, po czym wrócił do USA, aby kontynuować studia prawnicze. Conor Kennedy, który obecnie ma 32 lata, nie poinformował o swoim wyjeździe rodziny.
Syn sekretarza zdrowia USA o walce po stronie Ukrainy
Swoje doświadczenia Conor Kennedy opisał później na Instagramie. Zaznaczył, że wydarzenia w Ukrainie głęboko go poruszyły i że od razu wiedział, że chce pomóc. Przekazał, że niemal nikomu nie zdradził, dokąd się wybiera, ani nie ujawnił, jak naprawdę się nazywa, ponieważ nie chciał być traktowany inaczej.
Zaznaczył, że "nie był świetnym strzelcem", ale szybko się uczył i mógł nosić ciężkie rzeczy. "Byłem też gotów tam zginąć" - napisał.
Rosyjski sąd zarządził zaocznie aresztowanie Conora Kennedy'ego
Rosyjska państwowa agencja TASS podała, że 12 sierpnia moskiewski sąd zarządził aresztowanie Kennedy'ego zaocznie pod zarzutem najemnictwa. W przypadku zatrzymania Kennedy'emu grozi od siedmiu do 10 lat więzienia.
Robert F. Kennedy Jr., który pełni funkcję sekretarza zdrowia w administracji Donalda Trumpa, w 2022 roku relacjonował magazynowi "People", że razem z żoną zaczęli podejrzewać, gdzie przebywa Conor, dopiero gdy na karcie kredytowej pojawiły się transakcje z Polski, a następnie z Ukrainy. Później powiedział, że jest dumny z syna.