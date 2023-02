Syn byłego prezydenta z zarzutami. Robert Mugabe Jr na imprezie demolował samochody

czytaj dalej

Duży szacunek dla Bidena, że chciał to zrobić, jechał w tajemnicy i to się udało - mówiła w rozmowie z TVN24 dziennikarka Anne Applebaum, odnosząc się do wizyty amerykańskiego prezydenta w Kijowie. Jak dodała, w jej ocenie przyjazd Joe Bidena do Ukrainy walczącej z Rosją to "symbol trwałości", ale i sygnał "przede wszystkim dla Rosjan".