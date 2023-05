Znany jubiler zaaranżował napad na własny salon

Właściciel salonu jubilerskiego Germani w Sydney został zatrzymany po tym, jak śledczy uznali, że prawdopodobnie sam zaaranżował napad na swój sklep. Według policji mężczyzna chciał oszukać firmę ubezpieczeniową na bardzo wysoką kwotę. Germani to salon, z którego usług korzystała kiedyś m.in. księżna Diana.

Michel Elias Germani, właściciel salonu jubilerskiego Germani Jewellery w Sydney, został zatrzymany w poniedziałek. Funkcjonariusze ustalili, że 65-letni mężczyzna prawdopodobnie sam zaaranżował napad na swój sklep w dniu 19 stycznia. W ten sposób próbował wyłudzić od firmy ubezpieczeniowej ponad 2,8 mln dolarów (ok. 11,6 mln zł) odszkodowania.

Jubiler zaaranżował napad na własny salon

Według policji, Germani początkowo mówił funkcjonariuszom, że podczas styczniowego napadu dwaj napastnicy, którzy udawali wcześniej klientów, zaczęli grozić mu i jego 47-letniej współpracowniczce. Jeden z nich miał trzymać w ręku nóż, a drugi żądał dostępu do sejfu. Obaj mieli związać ręce i nogi mężczyźnie oraz kobiecie, a następnie uciec ze sklepu z bardzo wartościowym łupem.

W zeszłym miesiącu w związku ze sprawą aresztowano 27-letniego Shanela Tofaeono i 57-letniego Mounira Helou. Jak przekazał we wtorek nadinspektor Joe Doueihi, policjanci w pewnym momencie śledztwa doszli jednak do wniosku, że w kwestii napadu "coś jest nie tak". Ostatecznie uznali, że zgłoszone przestępstwo to oszustwo i w poniedziałek zatrzymali właściciela salonu. Twierdzą, że mężczyzna brał udział w "planowaniu i koordynacji napadu oraz próbie oszustwa firmy ubezpieczeniowej".