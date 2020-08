"Obóz koncentracyjny zamiast konkretnej odpowiedzi na kryzys migracyjny"

Rząd chce na wyspie stworzyć "obóz koncentracyjny" dla migrantów – powiedział gubernator Sycylii Nello Musumeci odnosząc się do pomysłu władz centralnych utworzenia namiotowego ośrodka na terenie dawnej bazy wojskowej. Musumeci zażądał wywiezienia wszystkich migrantów z Sycylii.

Do eskalacji konfliktu między szefem władz na Sycylii a rządem doszło po tym, gdy Musumeci w podpisanym w niedzielę rozporządzeniu nakazał wywiezienie z wyspy wszystkich migrantów oraz zamknięcie ośrodków pobytu dla nich i zabronił wstępu dalszym przybyszom ratowanym na morzu lub przypływającym na pobliską małą Lampedusę. Ministerstwo spraw wewnętrznych twierdzi, że przewodniczący władz regionu nie ma kompetencji, by wydawać takie decyzje, gdyż leżą one wyłącznie w gestii władz centralnych.