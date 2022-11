Włosi wpuścili część migrantów czekających na morzu

Włoskie władze zezwoliły na zejście na ląd w Katanii na Sycylii 144 migrantom ze statku Humanity 1. Na włoskiej ziemi przyjęto matki z dziećmi, podróżujące samotnie osoby niepełnoletnie oraz osoby wymagające pomocy medycznej. Włosi poprosili także załogę innego statku, Geo Barents, o udanie się do portu w Katanii w celu przeprowadzenia tej samej procedury. Agencje fotograficzne pokazały następnie ludzi schodzących na ląd ze statku Geo Barents.

Humanity 1 wpłynął do portu na Sycylii o północy z soboty na niedzielę. Dwóch włoskich lekarzy rozpoczęło badanie osób potrzebujących pilnej pomocy medycznej po tym, gdy lekarz należący do załogi statku odmówił wykonania tego zadania - podała w oświadczeniu SOS Humanity.

Kapitan wcześniej odmówił opuszczenia portu

Władze nakazały Humanity 1, należącemu do organizacji humanitarnej SOS Humanity, opuszczenie portu w Katanii, jednak kapitan statku odmówił wykonania tego polecenia "dopóki wszyscy ocaleni, uratowani z niebezpieczeństwa na morzu, nie zejdą na ląd".

Kolejne statki proszą o zgodę na wpłynięcie

Włosi poprosili załogę innego statku, Geo Barents, o udanie się do portu w Katanii w celu przeprowadzenia tej samej procedury. Na pokładzie Geo Barents znajduje się 572 migrantów. Wieczorem agencje opublikowały zdjęcia pokazujące ludzi schodzących z pokładu statku na ląd w Katanii.

Dwa inne statki z migrantami na pokładzie, pozostające w dyspozycji organizacji pozarządowych, są na morzu: Rise Above poprosił o pozwolenie na wysadzenie we Włoszech 93 migrantów, a Ocean Viking, z 234 migrantami na pokładzie, pozostaje na wodach międzynarodowych.

85 tysięcy migrantów tylko w 2022 roku

Włochy to jedne z głównych wrót do Europy dla migrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Od początku 2022 roku, według ONZ, na Półwysep Apeniński przybyło 85 tysięcy migrantów. Wielu z nich podróżuje na pokładach małych łodzi, z których są ratowani przez statki należące do organizacji pozarządowych.