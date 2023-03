Ostatni "wielki szef" sycylijskiej mafii wpadł przez notatkę ukrytą w nodze krzesła

czytaj dalej

Sobota jest 374. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. W ciągu ostatniej doby siły rosyjskie straciły 820 żołnierzy, zwiększając łączny bilans strat Rosji do ponad 152 tysięcy wojskowych - podał w sobotę Sztab Generalnych Ukrainy. Według amerykańskiego generała straty mogą być jeszcze większe mówiąc jednocześnie, że "wojna weszła w nowy poziom, jej skala jest niewiarygodna". Tymczasem Instytut Studiów nada Wojną (ISW) przekazał, że siły ukraińskie prawdopodobnie przygotowują się do kontrolowanego wycofania z co najmniej części Bachmutu. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.