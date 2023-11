Wołodymyr i Ołena Zełenscy z życzeniami dla Polaków. "Razem jesteśmy co najmniej dwa razy silniejsi"

Ukraina i Polska. Razem jesteśmy co najmniej dwa razy silniejsi. Niech Żyje Wolna Polska. Niech żyje wolna Ukraina - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Zwrócił się również z życzeniami do prezydenta Andrzeja Dudy. Życzenia złożyła także pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska.

Zełenski: razem jesteśmy co najmniej dwa razy silniejsi

Zełenski: Ukraińcy nigdy nie przestaną być wdzięczni Polsce

- Zwyciężymy w tej walce, bo cenimy siebie nawzajem. Ukraińcy nigdy nie przestaną być wdzięczni Polsce za to, że w najtrudniejszym czasie, kiedy Rosja przyszła zniszczyć nasz kraj, naród Polski pomógł Ukrainie wytrwać - podkreślił Zełenski. Wyraził swoją wdzięczność za to, że "polskie serca poczuły rytm ukraińskich serc we właściwym czasie i we właściwy sposób". - Jestem wdzięczny, że takie wartości jak honor, wolność i swoboda są dla narodu polskiego naprawdę fundamentalne - dodał prezydent Ukrainy. Dodał, że jest "wdzięczny za spokój i szacunek dla wszystkich naszych rodaków, którym udzieliliście schronienia, dzieląc się ciepłem polskiego domu".