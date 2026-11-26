Świat Donald Trump ułaskawił dwa indyki. Tak to skomentował Oprac. Paulina Borowska |

Amerykanie szykują się na Święto Dziękczynienia. Uroczystość w cieniu drożyzny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/EMILY CURIEL

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We wtorek, na dwa dni przed Świętem Dziękczynienia, Donald Trump zgodnie z tradycją ułaskawił dwa indyki. Były to 4-miesięczne ptaki o imionach Freedom (ang. Wolność) i Feathers (ang. Pióra), wychowane na farmie Deans Gap w Fort Seybert w Wirginii Zachodniej. Przed tym ważnym dniem w Białym Domu spędziły noc w luksusowym hotelu Willard InterContinental w Waszyngtonie. Po ułaskawieniu spędzą emeryturę na Texas A&M University, gdzie będą się nimi opiekować studenci.

Podczas ceremonii obecny był tylko jeden z indyków, a - jak przekazali urzędnicy - drugi odpoczywał w Białym Domu. Trump zażartował, że "uciekł w krzaki". Trump oświadczył, że udziela indykom "pełnego, absolutnego i bezwarunkowego ułaskawienia, co oznacza, że będą żyć wiecznie". - Freedom, od tej chwili masz pełne i całkowite ułaskawienie - zwrócił się do ptaka. Trump ocenił też m.in., że imiona tegorocznych indyków uważa za "dobre, ale słyszał lepsze".

Donald Trump ułaskawia indyka o imieniu Freedom (2026 rok) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/EMILY CURIEL

Trump zapowiada przyszłoroczną ceremonię w sali balowej

Jak co roku, i tym razem nie zabrakło żartów oraz odniesień do bieżących wydarzeń. Jak pisze "Guardian", kiedy prezydent podszedł do rolników z Wirginii Zachodniej, skąd pochodzą indyki, powiedział: "wygraliśmy w Wirginii Zachodniej 45 punktami. Przynajmniej ja wygrałem, kiedy startowałem w wyborach. Nie wiem, co się stało. Wygrałem z ogromną przewagą. Nie mam pojęcia, co się, do diabła, stało podczas tych ostatnich wyborów. Niech mi to ktoś, proszę, wyjaśni".

Trump zapowiedział też, że przyszłoroczna ceremonia ułaskawienia indyków odbędzie się w nowo wybudowanej sali balowej, która jest jednym z jego głośniejszych projektów. - Niestety, przez 200 lat w Białym Domu brakowało odpowiednich pomieszczeń, by gościć tak znamienitych gości. Z radością ogłaszam, że w przyszłym roku będziemy mogli skorzystać ze specjalnej sali właśnie tam, w tej dość niewielkiej sali balowej, która właśnie powstaje - mówił.

Axios doprecyzowuje, że budząca kontrowersje sala balowa według planów będzie znacznie większa niż sam Biały Dom. Budowa sali, która według Trumpa ma pomieścić tysiąc gości, spotkała się z negatywną reakcją części opinii publicznej. Konserwatorzy zabytków i przeciwnicy inwestycji twierdzą, że prezydent przekroczył swoje uprawnienia, wyburzając historyczne Wschodnie Skrzydło Białego Domu, gdzie mieściły się m.in. biura pierwszej damy oraz kino.

Święto Dziękczynienia w USA

Tradycję ułaskawiania indyka rozpoczął prawdopodobnie już Abraham Lincoln, który miał na prośbę swojego syna oszczędzić indyka, który miał być częścią obiadu z okazji Święta Dziękczynienia. Później indyki ułaskawiali jeszcze m.in. John F. Kennedy i Ronald Reagan. Formalny zwyczaj ułaskawiania tego ptaka zainicjował jednak dopiero prezydent George H.W. Bush w 1989 roku. Od tego czasu stało się to coroczną tradycją w Białym Domu. Święto Dziękczynienia jest według tradycji dniem podsumowania mijającego roku, podziękowania za plony oraz okazją do spotkania z bliskimi.