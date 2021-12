Tak świat celebrował Boże Narodzenie. Zdjęcia

Ludzie na całym świecie świętują dziś Boże Narodzenie - drugie z pandemią COVID-19 w tle. Na różnych wysokościach geograficznych chrześcijańskie tradycje w unikalny sposób przeplatają się z lokalnymi zwyczajami. To, co łączy wyznawców Jezusa bez względu na pochodzenie to radość z narodzenia Zbawiciela. Ale Gwiazdka to wyjątkowy czas nie tylko dla wierzących - to także okazja do spędzenia czasu z tymi, których kochamy. Zobaczcie, jak obchodzono Boże Narodzenie w różnych zakątkach naszej planety.