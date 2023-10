"Przyjrzyj się ludziom wokół siebie". Angielski klub pokazuje wymowny film

"Czasami to oczywiste, że ktoś zmaga się z problemami. Niekiedy jednak sygnały są dużo trudniejsze do zauważenia" - takim komentarzem opatrzony został nieco ponad dwuminutowy film przygotowany przez angielski zespół piłkarski Norwich City z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Widać na nim dwóch znajomych, którzy razem chodzą na mecz. Jeden z nich jest radosny i otwarty, drugi sprawia wrażenie poważnego i nieobecnego. Końcówka jest nieoczywista i dla wielu może być wstrząsająca.

Film opublikowany przez angielski klub przedstawia dwóch mężczyzn w dojrzałym wieku na trybunach. Siedzą w barwach zespołu piłkarskiego, który obecnie występuje na zapleczu angielskiej ekstraklasy. Kadr jest zawsze ten sam, ale zmieniające się warunki pogodowe sugerują, że w ciągu dwóch minut podglądamy znajomych, którzy siedzą obok siebie na wielu, różnych spotkaniach. Jeden z bohaterów sprawia zawsze wrażenie smutnego i nieobecnego. Drugi wydaje się jego zaprzeczeniem - z dużą ekscytacją przychodzi na mecz. Jest radosny i szuka powodów do rozmowy - dopytuje znajomego, czy wszystko u niego dobrze i jak mu minął tydzień. Zapytany odpowiada zdawkowo. Widz ma prawo domyślać się, że zmaga się z jakimś zmartwieniem, bo na kolejnych kadrach - mimo radości ze zdobytego gola - jego mimika niemal się nie zmienia.

Przez kolejne kilkadziesiąt sekund wrażenie kontrastu się pogłębia - radosny kibic skanduje stadionowe hasła i skacze wraz z innymi z radości. Siedzący z lewej stronu kadru kibic ma wyraźne problemy z wykrzesaniem z siebie dobrych emocji. Po tej sekwencji na ekranie pojawia się napis: "Czasami na pierwszy rzut oka widać, że ktoś mierzy się z problemem". Potem znowu widzimy te same dwa stadionowe krzesełka. Na obiekcie pojawia się jednak już tylko jeden z kibiców - ten, który wcześniej wydawał się smutny i zdystansowany. Kładzie z powagą szalik na oparciu krzesełka swojego kolegi i opiera na nim dłoń. Potem siada na swoim miejscu i zdejmuje czapkę z głowy. Wtedy pojawia się jeszcze jeden napis: "Niekiedy sygnały są dużo trudniejsze do zauważenia. Sprawdź, co dzieje się u ludzi w twoim otoczeniu".