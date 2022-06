Światowy Dzień Uchodźcy. Ponad 100 milionów ludzi musiało uciekać ze swoich domów

Gdyby uchodźcy stworzyli swój własny kraj, byłby on 14. najludniejszym państwem świata - wyliczyła na swojej stronie internetowej Polska Misja Medyczna. Szacuje się, że na całym świecie żyje już ponad 100 milionów osób, które zostały zmuszone do opuszczenia swojego domu. 20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy.

Jak podaje UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców - red.), pod koniec 2021 roku liczba uchodźców na całym świecie wynosiła ponad 89 milionów. Największa część tej grupy - 53,2 miliona - to ludzie przesiedleni wewnątrz jednego kraju. 27,1 miliona osób w obawie przed prześladowaniami, wojną czy sytuacją ekonomiczną uciekło do innego państwa. 4,6 miliona osób ubiega się o azyl.

Polska Misja Medyczna - pozarządowa humanitarna organizacja non-profit skupiająca swoje działania na uchodźcach i krajach Trzeciego Świata - pisze o liczbie jeszcze wyższej, przekraczającej 100 milionów osób. Tak duża różnica w danych to kwestia nie tylko metodologii wyliczeń, ale również wydarzeń z ostatnich miesięcy, przez które liczba uchodźców wyraźnie wzrosła.

W tym okresie problem uchodźctwa Polaków dotknął bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Najpierw jesienią tysiące ludzi z Bliskiego Wschodu i Afryki próbowały przekroczyć granicę polsko-białoruską, później wybuchła wojna w Ukrainie , a do naszego kraju uciekło kilka milionów Ukraińców.

Skąd pochodzi najwięcej uchodźców?

UNHCR informuje, że 69 proc. uchodźców, którzy uciekli do innego państwa, wywodzi się z pięciu krajów: Syrii (6,8 miliona), Wenezueli (4,6 miliona), Afganistanu (2,7 miliona), Sudanu Południowego (2,4 miliona) oraz Mjanmy (1,2 miliona). To jednak dane z końcówki ubiegłego roku. W tej chwili w ścisłej czołówce jest Ukraina . Od początku wojny swoje domy musiało opuścić ponad 13 milionów Ukraińców. Około pięciu milionów uciekło z kraju.

Według danych UNHCR państwami, na terytorium których przebywa najwięcej uchodźców, są Turcja (3,8 miliona), Kolumbia (1,8 miliona), Uganda i Pakistan (po 1,5 miliona) oraz Niemcy (1,3 miliona). Gdyby zestawienie powstało kilka miesięcy później, znalazłaby się w nim Polska. Od 24 lutego granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 4,1 miliona osób uciekających przed wojną. Trzeba jednak pamiętać, że część z nich wróciła już do kraju lub wyjechała do innych państw.

Aż 36,5 miliona osób o statusie uchodźcy to dzieci - przekazuje w zeszłorocznym raporcie UNHCR. Oznacza to, że najmłodsi stanowią ponad 40 proc. ogółu uchodźców na świecie. W latach 2018-2021 półtora miliona dzieci urodziło się w rodzinach, które wcześniej zostały zmuszone do opuszczenia domu. 83 proc. uchodźców przebywa na terenie krajów o niskich lub średnich dochodach. Prawie trzy czwarte osób (72 proc.), które musiały opuścić zamieszkiwane przez siebie państwo, schronienie znalazło w sąsiednich krajach.