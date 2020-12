"Historyczne wyzwanie", "trudny dla każdego z nas". Prezydenci podsumowali rok

"Nadzieja jest wieczna"

Prezydent Francji Emmanuel Macron w noworocznym przemówieniu do narodu nawiązał między innymi do pandemii COVID-19 i rozwodu Unii Europejskiej z Wielką Brytanią.

- Całe fragmenty francuskiej narracji zostały zniszczone z powodu tej pandemii - powiedział prezydent Francji, odnosząc się do szkód wyrządzonych przez COVID-19. - To historyczne wyzwanie ujawniło również solidność, rozsądek i odporność tego narodu - ocenił. Macron powiedział, że "jest nadzieja w szczepionce, którą ludzki geniusz stworzył zaledwie w rok".

"Odchodzący rok niósł ze sobą ciężar kilku lat"

Rosyjski przywódca nie wspomniał o politycznych wydarzeniach mijającego roku, który przyniósł Rosji nowelizację konstytucji otwierającą jemu samemu drogę do kolejnej kadencji prezydenckiej. Wymienił jedynie obchody w Rosji 75. rocznicy pokonania III Rzeszy w II wojnie światowej. Uroczystości te ze względu na pandemię przesunięto z maja i odbyły się one latem.

Chińskie "wielkie historyczne osiągnięcie"

Trump: musimy być zapamiętani za to, co zostało osiągnięte

Odchodzący z urzędu amerykański prezydent Donald Trump opublikował w czwartek nagranie na Twitterze. Podsumował, to co nazwał "historycznymi zwycięstwami, które dla wielu wydawałyby się niemożliwe" i dodał, że "musimy być zapamiętani za to, co zostało osiągnięte". Zwrócił przy tym uwagę na prace swojej administracji chwaląc ją za dokonania w kwestii pandemii oraz odbudowy gospodarki w Stanach Zjednoczonych.