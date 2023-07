Szczyt NATO w Wilnie. Debata w sprawie przyszłości Ukrainy, powrót Moskwy do dawnej roli

We wtorek w Wilnie odbędzie się szczyt NATO z udziałem między innymi prezydenta USA Joe Bidena, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Głównymi tematami szczytu będą agresja Rosji na Ukrainę i przystąpienie do sojuszu Ukrainy oraz Szwecji.

Dyplomaci stwierdzili, że różnice w podejściu do dążenia Ukrainy do członkostwa w NATO zmniejszają się - donosi agencja Reutera. Chociaż członkowie NATO zgadzają się, że Kijów nie może przystąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego w czasie wojny, nie zgadzają się co do tego, jak szybko może to nastąpić po jej zakończeniu i na jakich warunkach.