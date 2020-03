W zeszłym roku ćwiczyli symulacje pandemii. Czy z "Karmazynowego Zakażenia" wyciągnięto wnioski?

W zeszłym roku w USA przeprowadzano symulacje badające przygotowanie władz, służb ratowniczych i szpitali na wypadek pandemii. Niedociągnięcia wykazane wtedy w ramach ćwiczeń pod kryptonimem "Karmazynowe Zakażenie" dzisiaj boleśnie dają znać o sobie w rzeczywistości. Także media nad Sekwaną piszą o nieprzygotowaniu Francji do walki z koronawirusem. Przegląd prasy zagranicznej przygotował redaktor naczelny TVN24 BiS Jacek Stawiski.

"Państwo jest nieprzygotowane na wojnę, nic nie zrozumieliśmy z przeszłości" – taką pesymistyczną ocenę sytuacji we Francji w związku z epidemią przedstawia tygodnik "L’Express". W 2013 r. władze krajowe z powodów budżetowych przerzuciły na szpitale obowiązek zapewniania sobie zapasów na wypadek takich sytuacji jak dzisiaj. Tygodnik pisze, że w związku z rozwojem globalizacji państwo poszło na łatwiznę, decydując, że we Francji nie będą produkowane na przykład maski dla personelu medycznego, ponieważ w Chinach maski produkowane są taniej. To, że państwo francuskie jest nieprzygotowane, pokazują także dramatyczne relacje lekarzy, którzy walczą z pandemią na pierwszej linii. Okładka "L’Express" z tytułem "Na froncie" i rysunkami lekarzy przy łóżkach ciężko chorych osób mówi wszystko. Szef oddziału reanimacyjnego w jednym ze szpitali opowiada tygodnikowi, że wszyscy pracują po kilkanaście godzin, a cały czas ciężko chorych przybywa. Lekarze muszą nierzadko sami starać się o to, żeby mieć sprzęt i odzież ochronną. "To tsunami" – mówi lekarz w rozmowie z "L’Express". Inni opowiadają, co dzieje się z zakażonymi koronawirusem. "Przychodzą do szpitala, kaszlą, mają gorączkę, po jednym albo dwóch dniach ich stan jest ciężki. Pracujemy po 12 godzin, nie można iść do toalety, nie można się napić. Odmówiliśmy leczenia na oddziale intensywnej terapii 90-letniego mężczyzny, chcąc mieć możliwość ratowania kogoś młodego" – relacjonują pracownicy medyczni w dramatycznych rozmowach, często anonimowych, z dziennikarzami francuskiego tygodnika.

"Karmazynowe Zakażenie"

O nieprzygotowaniu z kolei Stanów Zjednoczonych na pandemię nowej choroby pisze portal ośrodka analitycznego Think Global Health oraz portal telewizji CNN. W ubiegłym roku w Ameryce przeprowadzano kilkumiesięczne symulacje pandemii, która dotknie wszystkie 50 stanów. Ćwiczono przygotowanie i reakcję władz, służb ratowniczych i szpitali na wypadek ogromnego zagrożenia zdrowotnego dla ludności. W ramach ćwiczeń pod kryptonimem Crimson Contagion (Karmazynowe Zakażenie) analizowano przebieg pandemii choroby podobnej do grypy, na którą nie ma szczepionki. Symulacja zakładała, że choroba zostanie przeniesiona do Ameryki Północnej przez turystów, wracających… z Chin. W ocenie Think Global Health, ćwiczenia pokazały, że Stany Zjednoczone są nieprzygotowane na pandemię, między innymi dlatego, że w szpitalach brakuje odpowiedniej ilości sprzętu ochronnego dla lekarzy i pielęgniarek. Wykazano także niedostateczną liczbę respiratorów w szpitalach. W konkluzji z symulacji stwierdzono, że trudno będzie uzupełnić te braki w szybkim tempie, ponieważ taki sprzęt produkowany jest poza granicami Stanów Zjednoczonych. Braki i niedociągnięcia, wykazane w symulacji z 2019 r., dzisiaj boleśnie dają znać o sobie w rzeczywistości pandemii.

Co wiemy o nowym wirusie?

Portal Spiegel-online oraz amerykańskie pismo "New Yorker" opisują obecny stan wiedzy naukowców na temat koronawirusa. Od stycznia na temat możliwych przyczyn epidemii napisano już 800 stron różnego rodzaju artykułów i opracowań. Cały czas badane jest pochodzenie obecnego wirusa Sars-Cov-2. Istnieje mocne przypuszczenie, że wirus rozwijał się u nietoperzy, ale na człowieka mógł przejść nie bezpośrednio z nich, ale poprzez jakieś inne zwierzę, które jest pośrednikiem. Podejrzenia padały na ssaki o nazwie pangoliny, ale to nie jest udowodnione. "New Yorker" cytuje naukowców, którzy przypuszczają, że koronawirusy rozwijały się w organizmach nietoperzy nawet dłużej, niż trwa nasza cywilizacja. Być może obecny koronawirus, który budzi strach na całym świecie, to zmutowana, potężna hybryda dotychczasowych wirusów. "New Yorker" pisze, że na główce od szpilki znajduje się ok. 100 mln cząsteczek wirusa, a do zakażenia człowieka potrzeba "tylko" tysięcy lub kilkudziesięciu tysięcy cząsteczek. Nowy koronawirus jest bardzo wytrzymały, pisze "New Yorker", podkreślając, że może przetrwać na miedzi 4 godziny, na kartonie dobę, na plastiku i stali nierdzewnej nawet 3 dni. Z kolei Spiegel-online przypomina, że w latach 2008-2009 wirus grypy, który uśmiercił ok. 18 tys. ludzi na świecie, "przeszedł" na człowieka ze świni. Dlatego, ocenia portal, jedzenie mięsa i powszechny kontakt z mięsem może mieć także zgubne skutki.

Ostatnie wyzwanie Merkel?

Obecną sytuacją pandemii i jej skutków dla polityki światowej zajmują się najważniejsze ośrodki analityczne w różnych stolicach. Mark Leonard, dyrektor Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych ocenia, że we wszystkich ostatnich wielkich kryzysach: finansowym czy migracyjnym, obecna była Angela Merkel. W obecnym kryzysie także jest obecna, chociaż do niedawna mówiono, że najlepsze, co może zrobić dla Niemiec i dla Europy, to odejść z urzędu kanclerskiego. Ale u schyłku swych rządów niemiecka kanclerz musi znowu kierować potężnym kryzysem w Niemczech i w Europie. Musi zrezygnować ze swoich zasad oszczędności finansowych i otwartości granic na rzecz wielkich transferów pieniędzy do gospodarki i zamykania granic przed pandemią. To, jak Angela Merkel zachowa się w czasie kryzysu, określi jest spuściznę w Niemczech i Unii Europejskiej. Z kolei znany politolog Iwan Krystew ocenia w tekście na portalu Rady Stosunków Zagranicznych, że w wyniku pandemii w Europie odrodzi się wiara w państwo narodowe, ponieważ to głównie państwa będą walczyć z kryzysami zdrowotnym i gospodarczym. Europa będzie miała wielki dylemat w najbliższym czasie, co ważniejsze: czy szeroka walka z niebezpieczną i nieznaną wciąż chorobą, czy walka z głębokim kryzysem ekonomicznym. Krystew wierzy, że pandemia sprawi, że obywatele zaufają na nowo ekspertom i naukowcom, odrzucając populizm i prostackie rozwiązania.

Kreml nie śpi

Natomiast amerykański ośrodek analityczny Atlantic Council przywołuje raport Służby Dyplomatycznej Unii Europejskiej, która oceniła działania rosyjskiej propagandy w dobie pandemii. Kreml uruchomił przyjazne sobie media i ośrodki, aby siać zamęt i chaos i oskarżać USA i NATO o spreparowanie nowego wirusa. Ogromna ilość kłamstw i półprawd, rozgłaszanych przez prokremlowskie tuby propagandowe, mają między innymi spowodować, by obywatele na Zachodzie czuli się niepewnie i by nie mogli samodzielnie oddzielać faktów od kłamstw. To sprawi, że w przyszłości będą jeszcze bardziej podatni na kłamstwa i akcje propagandowe Kremla – ocenia raport.

