Świat Światowe gwiazdy, wielkie nazwiska. Żegnaliśmy ich w minionym roku Maciej Wacławik |

Dolly Parton na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Diane Ladd - aktorka (1935-2025)

Diane Ladd, amerykańska aktorka, zmarła 3 listopada 2025 roku na kilka tygodni przed 90. urodzinami. Ladd znana była z ról w takich filmach, jak "Alicja już tu nie mieszka" (1974) Martina Scorsese, "Dzikość serca" (1991) Davida Lyncha czy "Historia Rose"(1990) Marthy Coolidge.

Diane Ladd Źródło zdjęcia: DAVID SWANSON/EPA/PAP

Aktorka była matką Laury Dern, z którą zagrała m.in. we wspomnianej "Dzikości serca". W 1992 roku Ladd i Dern zostały pierwszą matką i córką w historii kina, które były nominowane do Oscara i Złotego Globu za rolę w tym samym filmie - "Historii Rose". "Moja wspaniała bohaterka i moja najdroższa matka odeszła dziś rano w swoim domu w Ojai w Kalifornii, a ja byłam przy niej" - przekazała Dern w oświadczeniu.

Dick Cheney - wiceprezydent USA (1941-2025)

Dick Cheney, właściwie Richard Bruce Cheney, zmarł 3 listopada 2025 roku. Miał 84 lata. Funkcję wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych sprawował w administracji George'a W. Busha w latach 2001-2009. Stacja CNN po śmierci polityka opisała go jako "najpotężniejszego współczesnego wiceprezydenta USA" i "głównego architekta wojny z terroryzmem", który przez dekady "był dominującym i polaryzującym graczem w Waszyngtonie".

Dick Cheney Źródło zdjęcia: Shutterstock

Bush wspominał swojego byłego współpracownika, przemawiając na jego pogrzebie. - Pamiętam słowa mojego taty [George'a H.W. Busha, prezydenta USA w latach 1989-1993 - red.], kiedy powiedziałem mu o moich planach, by uczynić Cheneya swoim zastępcą. Powiedział: "Synu, nie mogłeś wybrać lepszego człowieka" - przypomniał Bush.

W ostatnich latach życia, choć nadal był zatwardziałym konserwatystą, dał się poznać jako zdecydowany krytyk prezydenta Donalda Trumpa. "W 248-letniej historii naszego narodu nigdy nie było osoby, która stanowiłaby większe zagrożenie dla naszej republiki niż Donald Trump" - przypominała jego słowa agencja Reuters.

Udo Kier - aktor (1944-2025)

Niemiecki aktor Udo Kier zmarł 23 listopada 2025 roku. Miał 81 lat. W ciągu kilku dekad kariery zagrał w ponad 200 filmach. Rozpoznawalność zyskał dzięki dwóm tytułom Andy'ego Warhola: "Ciało dla Frankensteina" (1973) i "Krew dla Drakuli" (1974). Kier współpracował również m.in. z Larsem von Trierem oraz Rainerem Wernerem Fassbinderem. Poza rolami filmowymi miał w dorobku występy w teledyskach, np. do utworów "Erotica" i "Deeper and Deeper" Madonny. Ostatnio można go było oglądać w "Tajnym agencie" (2025).

Udo Kier Źródło zdjęcia: CLEMENS BILAN/PAP/EPA

Po śmierci Kiera niemieckie media opisywały go jako "legendę aktorstwa", artystę o szerokiej palecie możliwości, który grywał zarówno w filmach artystycznych, jak i tych wysokobudżetowych. Przypominały również o jego dzieciństwie. Aktor mówił, że cudem przeżył wojnę. Podczas nalotu na Kolonię w 1944 roku Kier i jego matka zostali przysypani gruzami. Kobiecie nadludzkim wysiłkiem udało się uwolnić siebie i niemowlę ze śmiertelnej pułapki - pisał portal Deutsche Welle.

Sophie Kinsella - pisarka (1969-2025)

Sophie Kinsella zmarła 10 grudnia 2025 roku na dwa dni przed 56. urodzinami. Była brytyjską pisarką, autorką kilkudziesięciu książek, w tym bestsellerowej serii powieści "Zakupoholiczka", w ramach której ukazało się dziewięć książek. Pierwsze dwie powieści z serii doczekały się hollywoodzkiej ekranizacji "Wyznania zakupoholiczki" z Islą Fisher w roli głównej.

Sophie Kinsella Źródło zdjęcia: B540/Guillem Lopez/Photoshot/PAP

Kilka lat temu u pisarki zdiagnozowano agresywną postać raka mózgu - glejaka wielopostaciowego. Kinsella poinformowała o chorobie w 2024 roku. Po jej śmierci bliscy przekazali w oświadczeniu: "Odeszła spokojnie, a jej ostatnie dni wypełnione były prawdziwą miłością: rodziną, muzyką, ciepłem, zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i radością. Nie możemy sobie wyobrazić, jak wyglądać będzie życie bez niej".

Rob Reiner - reżyser, producent, aktor (1947-2025)

Ciała Roberta i Michele Reinerów zostały znalezione w domu pary w Los Angeles 14 grudnia 2025 roku. Kilka dni później miejscowe biuro koronera podało, że 78-letni reżyser, producent i aktor oraz jego żona, 70-letnia aktorka i fotografka, zmarli wskutek "wielu obrażeń spowodowanych ostrym narzędziem". O zabójstwo filmowców oskarżony został ich syn Nick Reiner.

Rob Reiner i jego żona Michele Singer Reiner Źródło zdjęcia: MIKE THEILER/PAP/EPA

Bob Reiner wyreżyserował takie hollywoodzkie klasyki jak "Oto Spinal Tap" (1984), "Narzeczona dla księcia" (1987) czy "Kiedy Harry poznał Sally" (1989). W ciągu swojej kariery był czterokrotnie nominowany do Złotych Globów w kategorii najlepszy reżyser. Jako aktor wystąpił m.in. w serialu "All in the Family" (1971) oraz filmach: "Bezsenność w Seattle" (1993), "Zmowa pierwszych żon" (1996) oraz "Wilk z Wall Street" (2013).

Chris Rea - piosenkarz, gitarzysta (1951-2025)

Chris Rea, właściwie Christopher Anton Rea, zmarł 22 grudnia 2025 roku. Miał 74 lata. Na dorobek brytyjskiego muzyka składa się 25 solowych albumów, które - według szacunków - rozeszły się w 40 milionach egzemplarzy na całym świecie.

Artysta znany z charakterystycznego zachrypniętego głosu wypromował takie przeboje, jak "The Road to Hell", "Fool (If You Think It's Over"), "The Blue Cafe" czy świąteczne "Driving Home for Christmas".

Chris Rea Źródło zdjęcia: Ingo Wagner/PAP

BBC po śmierci artysty odnotowało, że spędzał on "niezliczone godziny w drodze, a jego pasja do samochodów i jazdy nimi była inspiracją dla wielu jego utworów". - Muzyka i samochody to idealne połączenie - mówił Rea, cytowany przez brytyjski portal.

Perry Bamonte - gitarzysta, klawiszowiec (1960-2025)

Brytyjski muzyk Perry Bamonte zmarł 25 grudnia 2025 roku. Miał 65 lat. Znany był głównie z występów z zespołem The Cure. Muzycznie wspierał grupę w latach 1984-1989, a w 1990 został jej pełnoprawnym członkiem. Bamonte grał na gitarze, sześciostrunowym basie i keyboardzie, będąc współautorem albumów "Wish", "Wild Mood Swings", "Bloodflowers", "Acoustic Hits" i "The Cure". Do 2005 roku, kiedy opuścił zespół, zagrał z nim ponad 400 koncertów. W 2022 roku wrócił do The Cure.

Perry Bamonte

Muzycy The Cure pożegnali kolegę, podkreślając, że był "niezbędną częścią historii" grupy. Przekazano, że Bamonte "zmarł po przebyciu krótkiej choroby w swoim domu w czasie świąt Bożego Narodzenia". Był, jak wspomniano, "cichy, intensywny, intuicyjny, niezawodny i niezwykle twórczy".

Brigitte Bardot - aktorka (1934-2025)

Legenda kina zmarła 28 grudnia 2025 roku. Miała 91 lat. "Fundacja Brigitte Bardot z ogromnym smutkiem ogłasza śmierć swojej założycielki i prezeski, Brigitte Bardot, światowej sławy aktorki i piosenkarki, która postanowiła porzucić swoją wielką karierę, aby poświęcić życie i energię dobrostanowi zwierząt" - przekazała fundacja w oświadczeniu.

Brigitte Bardot Źródło zdjęcia: Getty Images

Bardot miała w dorobku ponad 50 ról filmowych i blisko 60 piosenek. "Francuska Marilyn Monroe", jak określiła ją agencja AFP, zasłynęła m.in. za sprawą występu w "I Bóg stworzył kobietę". Była kimś więcej niż słynną artystką. Była symbolem rewolucji seksualnej, ikoną wolnej, niezależnej kobiety. Była pierwszą kobietą, której twarz posłużyła za wzorzec podobizny Marianne, czyli uosobienia Republiki Francuskiej.

AFP przypomniała po jej śmierci, że Bardot zmieniła światową modę, przyczyniając się do popularności balerinek, bluzek w paski w stylu bretońskim oraz kontrastowego wzoru w kratę gingham. To jej zawdzięczają kobiety fason odsłaniający szyję i ramiona, zwany od jej imienia "bardotką". Po zakończeniu kariery w latach 70. poświęciła się działalności na rzecz ochrony zwierząt, tworząc własną fundację.

Claudette Colvin - aktywistka (1939-2026)

Claudette Colvin była pionierką walki Afroamerykanów o równość praw obywatelskich. Jako 15-letnia dziewczyna w 1955 roku zajęła w autobusie w Montgomery w stanie Alabama miejsce zarezerwowane dla białych i odmówiła ustąpienia białej kobiecie. Colvin zaznaczyła, że zapłaciła za bilet i jest jej konstytucyjnym prawem, by pozostać na swoim miejscu. - Powiedziałam, że nie mogę się ruszyć, bo historia przykleiła mnie do siedzenia - opowiadała po latach.

Claudette Colvin Źródło zdjęcia: Craig Barritt/Getty Images for Tory Burch Foundation

Bunt nastolatki okazał się przełomowy. Kilka miesięcy później podobna sytuacja spotkała Rosę Parks. "Stało się to ostatecznym katalizatorem trwającego rok bojkotu autobusów w Montgomery. Bojkot ten wyniósł pastora Martina Luthera Kinga Jr. na krajową scenę i jest uważany za początek współczesnego ruchu na rzecz praw obywatelskich" - pisała agencja Associated Press. Colvin zmarła 13 stycznia 2026 roku. Miała 86 lat.

Valentino - projektant mody (1932-2026)

Valentino Garavani, powszechnie znany po prostu jako Valentino, był ikoną świata mody. Dom mody założył już w 1959 roku, a na fanów nie musiał czekać długo. Wśród wielbicielek jego ubrań media wymieniają Sophię Loren, Jackie Kennedy i Elizabeth Taylor.

Valentino Źródło zdjęcia: Getty Images

Projektant zmarł 19 stycznia 2026 roku. 93-letnią legendę świata mody wspominała m.in. premierka Włoch Giorgia Meloni. "Valentino, niekwestionowany mistrz stylu i elegancji oraz nieśmiertelny symbol włoskiej mody z najwyższej półki. Włochy straciły dziś legendę, ale jego dziedzictwo będzie nadal inspirować kolejne pokolenia. Dziękujemy za wszystko" - napisała na X.

Catherine O'Hara - aktorka (1954-2026)

Catherine O'Hara zmarła 30 stycznia 2026 roku. Miała 71 lat. Kanadyjska aktorka znana była m.in. z filmów "Sok z żuka" (1988), "Kevin sam w domu" (1990) i "Kevin sam w Nowym Jorku" (1992). Dwukrotnie otrzymała nagrodę Emmy za pracę zarówno jako scenarzystka, jak i aktorka. Za osiągnięcia aktorskie została również wyróżniona między innymi Złotym Globem.

Grający Kevina Macaulay Culkin pożegnał swoją filmową matkę we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. "Mamo, myślałem, że mamy czas. Chciałem więcej. Chciałem usiąść na krześle obok Ciebie. Słyszałem Cię. Ale miałem znacznie więcej do powiedzenia. Kocham Cię. Do zobaczenia" - napisał.

Catherine O'Hara Źródło zdjęcia: Richard Shotwell/EPA/PAP

We wspomnieniach o O'Harze powraca wątek optymizmu. Aktorka Annie Murphy, która grała u jej boku w serialu "Schitt’s Creek", podczas tegorocznej gali nagród Emmy podkreśliła, że śmiech O'Hary "zachęcał każdego, kto go słyszał, do przyłączenia się i czerpania takiej samej radości".

Brad Arnold - piosenkarz (1978-2026)

Brad Arnold zmarł 7 lutego 2026 roku. Miał 47 lat. Amerykański artysta był frontmanem zespołu 3 Doors Down od jego założenia w 1996 roku. Największym hitem grupy był utwór "Kryptonite" z 2000 roku, nominowany do nagrody Grammy. Arnold napisał tekst tej piosenki w wieku 15 lat, na lekcji matematyki.

Brad Arnold Źródło zdjęcia: Reuters

Wiosną 2025 roku Arnold poinformował, że zdiagnozowano u niego zaawansowanego raka nerki, który dał przerzuty do płuc. Po jego śmierci zespół 3 Doors Down przekazał, że frontman "odszedł spokojnie otoczony bliskimi".

James Van Der Beek - aktor (1977-2026)

James Van Der Beek zmarł 11 lutego 2026 roku. Miał 48 lat. Amerykański aktor zasłynął m.in. główną rolą w kultowym serialu młodzieżowym "Jezioro marzeń". Wystąpił również w takich produkcjach, jak "Straszny film", "Nie zadzieraj z zołzą spod 23", "Strażnicy Teksasu" i w serialu "Szpital miłosierdzia".

James Van Der Beek Źródło zdjęcia: Xavier Collin/Image Press Agency/Abaca/PAP

"Nasz ukochany James David Van Der Beek odszedł w spokoju dziś rano" - poinformowała rodzina aktora w oświadczeniu opublikowanym na jego kontach w mediach społecznościowych. Aktor w 2023 roku poinformował, że choruje na raka jelita grubego.

Robert Duvall - aktor, reżyser (1931-2026)

Robert Duvall zmarł 15 lutego 2026 roku. Miał 95 lat. Siedmiokrotnie nominowany do Oscara artysta, którego kariera obejmowała siedem dekad, zdobył popularność w latach 70. Wystąpił wówczas m.in. w dwóch pierwszych częściach "Ojca chrzestnego" Francisa Forda Coppoli oraz w "Czasie apokalipsy" tego samego reżysera. Za główną rolę w "Pod czułą kontrolą" z 1983 roku otrzymał Oscara.

Robert Duvall Źródło zdjęcia: Shutterstock

Wdowa po Duvallu Luciana Pedraza poinformowała o jego śmierci pisząc, że był on "jednym z najwybitniejszych aktorów naszych czasów". "Dla świata był laureatem Oscara, reżyserem i gawędziarzem. Dla mnie był po prostu wszystkim. Jego pasja do rzemiosła dorównywała jedynie głębokiej miłości do postaci, wspaniałych posiłków i bycia w centrum uwagi. W każdej ze swoich licznych ról Bob oddawał się całkowicie swoim bohaterom i prawdzie ludzkiego ducha, którą reprezentowali. W ten sposób pozostawił nam wszystkim coś trwałego i niezapomnianego" - dodała.

Eric Dane - aktor (1972-2026)

Eric Dane był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy amerykańskich seriali medycznych. Zdobył popularność jako dr Mark Sloan - "McSteamy" - w "Chirurgach", gdzie występował w latach 2006-2012 i gościnnie w 2021 roku. Później wcielił się w Cala Jacobsa w serialu HBO "Euforia" oraz kapitana Toma Chandlera w "Ostatnim okręcie"

Eric Dane Źródło zdjęcia: Lionsgate/Avalon/PAP

Aktor zmarł 19 lutego 2026 roku. Miał 53 lata. Niespełna rok wcześniej dowiedział się, że choruje na stwardnienie zanikowe boczne (ALS). - Możecie mnie znać z telewizji, gdzie gram lekarza. Dziś jestem tu jako pacjent walczący z ALS - mówił aktor w czerwcu 2025 roku w Waszyngtonie. Kilka miesięcy później otrzymał tytuł rzecznika roku organizacji ALS Network.

Annabel Schofield - modelka, aktorka (1963-2026)

Annabel Schofield od dziecka była dobrze zaznajomiona z pracą na planie - jej ojciec John D. Schofield był producentem i pracował przy takich filmach jak "Jerry Maguire" czy "Lepiej być nie może". W latach 80. zrobiła zawrotną karierę modelki - jej zdjęcia ukazywały się na setkach okładek magazynów, współpracowała z czołowymi projektantami mody, jak Versace i Yves Saint Laurent. W połowie lat 80. skupiła się na aktorstwie, grając m.in. w serialu "Dallas" u boku Larry'ego Hagmana.

Annabel Schofield Źródło zdjęcia: Paul Harris/Getty Images

Annabel Schofield zmarła 28 lutego 2026 roku w wieku 62 lat po chorobie nowotworowej. Ostatni jej wpis w internecie dotyczył operacji usunięcia guza z jamy nosowej.

Tommy DeCarlo - piosenkarz (1965-2026)

Tommy DeCarlo był wokalistą amerykańskiego zespołu rockowego Boston, a wcześniej również jego... fanem. Do 2007 roku pracował jako specjalista od kredytów w markecie budowlanym, a w wolnych chwilach publikował w internecie swoje wersje utworów Boston. Gdy w kwietniu 2007 roku zmarł wokalista grupy Brad Delp, DeCarlo napisał piosenkę w hołdzie dla niego. Córka wysłała link z kawałkiem do słynnego zespołu, a ten zaprosił go do siebie. Tak zaczęła się jego wspólna droga z grupą, która nagrała takie przeboje jak "More Than A Feeling", "Peace of Mind", czy "Smokin".

Tommy DeCarlo Źródło zdjęcia: Daniel Knighton/Getty Images

DeCarlo cierpiał na nowotwór. O jego śmierci w wieku 60 lat poinformowali krewni. "Po tym, jak we wrześniu ubiegłego roku został u niego zdiagnozowany rak mózgu, walczył do samego końca z niezwykłą siłą i odwagą" - podała rodzina w oświadczeniu.

Chuck Norris - aktor (1940-2026)

Uwielbiany przez widzów Chuck Norris w produkcjach, w których występował, często wykazywał się umiejętnościami w sztukach walki. "Samotny wilk McQuade", "Zaginiony w akcji", "Strażnik Teksasu", "Człowiek prezydenta" - to tylko kilka z głośnych tytułów z jego udziałem.

Norris zmarł 19 marca 2026 roku w wieku 86 lat. "Dla świata był mistrzem sztuk walki, aktorem i symbolem siły. Dla nas był oddanym mężem, kochającym ojcem i dziadkiem, niesamowitym bratem i sercem naszej rodziny" - wspominali krewni.

Chuck Norris Źródło zdjęcia: Getty Images

"Strażnika Teksasu" żegnał również świat filmu oraz dziennikarze i krytycy. - Myślę sobie, że dla całego pokolenia widzów oraz widzek wychowanych w epoce VHS-ów i wypożyczalni wideo, Chuck Norris jest postacią absolutnie legendarną - wspominał aktora redaktor naczelny Filmwebu Łukasz Muszyński. Krytyk filmowy Łukasz Maciejewski nazwał zmarłego gwiazdora "ikoną" i podkreślił, że dowcipy o Norrisie "weszły do elementarza popkultury".

Patrick Muldoon - aktor (1968-2026)

Patrick Muldoon był amerykańskim producentem i aktorem. Popularność zawdzięczał m.in. roli w filmie "Żołnierze kosmosu" (1997) Paula Verhoevena. Przez kilka lat współtworzył obsadę "Dni naszego życia", opery mydlanej emitowanej od lat 60. ubiegłego wieku oraz wielu innych produkcji na przełomie tysiącleci.

Patrick Muldoon Źródło zdjęcia: Shutterstock

Muldoon zmarł nagle po zawale serca 19 kwietnia 2026 roku, miał 57 lat. Alison Sweeney, która grała u boku Muldoona w "Dniach naszego życia", informację o jego odejściu nazwała "rozdzierającą serce". "Pat był wyjątkowym człowiekiem - niezwykle utalentowanym, nieskończenie życzliwym i hojnym" - napisała aktorka na X.

Ted Turner - przedsiębiorca (1938-2026)

Ted Turner był założycielem istniejącej od 46 lat CNN - jednej z najważniejszych stacji informacyjnych w Stanach Zjednoczonych. "Przedsiębiorca zbudował imperium medialne, w którego skład wchodziła pierwsza superstacja kablowa oraz popularne kanały z filmami i kreskówkami, a także profesjonalne drużyny sportowe, takie jak Atlanta Braves" - wspominał portal CNN.

Ted Turner Źródło zdjęcia: AMIN TALAIE/EPA/PAP

Po jego śmierci 6 maja 2026 roku agencja Reuters zauważyła, że Turner był nie tylko "jedną z najpotężniejszych postaci w amerykańskich mediach", ale stał się także "jednym z czołowych działaczy na rzecz ochrony środowiska".

Turner był trzykrotnie żonaty i rozwiedziony, miał pięcioro dzieci. Jego trzecie małżeństwo, z Jane Fondą, które trwało 10 lat, zakończyło się w 2001 roku. "Miał wspaniałe życie, błyskotliwy umysł i niesamowite poczucie humoru" - napisała aktorka o byłym mężu na Instagramie.

David Hockney - malarz, rysownik (1937-2026)

Brytyjski artysta najbardziej znany był ze swoich obrazów przedstawiających baseny. Jest autorem klasycznych już dzieł malarstwa współczesnego, jak "The Splash" czy "Pool with Two Figures". "Był ulubionym artystą Wielkiej Brytanii, a także człowiekiem o zdecydowanych poglądach, wyrażanych z charakterystycznym akcentem z Yorkshire" - napisało BBC po jego śmierci.

David Hockney Źródło zdjęcia: Victoria Jones - WPA Pool/Getty Images

Hockney zmarł 11 czerwca 2026 roku, na miesiąc przed 89. urodzinami - poinformowała jego rzeczniczka. Jak podkreśliła, malarz i rysownik był "jedną z najważniejszych postaci sztuki współczesnej zarówno XX, jak i XXI wieku".

Bonnie Tyler - piosenkarka (1951-2026)

Charakterystyczny zachrypnięty głos i charyzma sprawiały, że utwory walijskiej piosenkarki łatwo zapadały w pamięć. Przeboje takie jak "It’s a Heartache", "Holding Out for a Hero" czy "Total Eclipse of the Heart" do dziś nucą kolejne pokolenia wielbicieli muzyki.

Bonnie Tyler, właściwie Gaynor Hopkins-Sullivan, niemal do samego końca intensywnie pracowała, koncertując w różnych częściach świata. W tym roku planowała jeszcze 30 koncertów, między innymi w Niemczech, Czechach, Turcji, na Malcie i w Wielkiej Brytanii. Jej plany pokrzyżowała nagła hospitalizacja. Na początku maja menagement gwiazdy poinformował, że przeszła ona pilną operację jelit, po której została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej.

Bonnie Tyler Źródło zdjęcia: Isabel Infantes/Empics/PA/PAP

W czerwcu Tyler została wybudzona ze śpiączki. Zmarła 8 lipca 2026 roku, miesiąc po 75. urodzinach. "Rodzina i zespół Bonnie z żalem informują, że Bonnie niespodziewanie zmarła wczoraj w nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, na którą była leczona" - podano w oświadczeniu.

Lindsey Graham - polityk (1955-2026)

Lindsey Graham był amerykańskim senatorem, należał do grona najbardziej wpływowych polityków Partii Republikańskiej w USA. Zajmował się sprawami międzynarodowymi, opowiadał się za wsparciem dla Ukrainy i twardą polityką wobec Rosji. Był wielkim orędownikiem przyjęcia ustawy sankcyjnej, tak zwanej ustawy Grahama, która miała zwiększyć presję na Kreml w związku z wojną przeciwko Ukrainie.

Lindsey Graham Źródło zdjęcia: ALLISON DINNER/EPA/PAP

Zmarł 11 lipca 2026 roku w wieku 71 lat. Przyczyną śmierci było rozwarstwienie aorty na skutek miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej (ASCVD) - przekazał urząd lekarza sądowego Dystryktu Kolumbii. Na pogrzebie Grahama obecni byli m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Sam Neill (1947-2026)

"Park Jurajski", "Moja wspaniała kariera", "Fortepian", "Opętanie" - to kilka spośród szeregu znanych produkcji, w których wystąpił Sam Neill. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych nowozelandzkich aktorów. Zmarł 13 lipca 2026 roku w wieku 78 lat. "Ta strata była nagła i nieoczekiwana" - przekazała rodzina.

Sam Neill Źródło zdjęcia: DAN HIMBRECHTS/PAP/EPA

Wielokrotnie nagradzany aktor był także zapalonym winiarzem, miał własną markę win. Po śmierci wspominali go nie tylko fani i koledzy z planu, ale również politycy, w tym premier Australii. "Sam Neill wystąpił w wielu uwielbianych australijskich filmach i zdobył szczególne miejsce w sercach Australijczyków" - napisał Anthony Albanese w serwisie X o nowozelandzkim aktorze. Jak dodał, Neill "walczył z chorobą z taką samą godnością, humorem i przekonaniem, jakie dawały siłę każdej jego roli".

Hayden Panettiere - aktorka (1989-2026)

Hayden Panettiere zmarła 16 sierpnia 2026 roku. Miała 36 lat. O śmierci aktorki poinformował jej ojciec w mediach społecznościowych: "Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci naszej ukochanej Hayden. Była niesamowitym światłem i siłą natury, obdarzała bezgraniczną miłością i radością wszystkich, którzy ją znali, i miliony widzów, którzy oglądali ją na ekranie".

Hayden Panettiere Źródło zdjęcia: Shutterstock

Panettiere dała się poznać szerszej publiczności już jako czteroletnie dziecko. Wystąpiła wówczas w amerykańskiej telenoweli "Tylko jedno życie". Znana była ze swoich późniejszych ról w serialach "Herosi" oraz "Nashville". Grała też między innymi w filmach "Mama na obcasach" oraz "Tytani".

Dolly Parton - piosenkarka (1946-2026)

Była ikoną muzyki country, znaną z licznych przebojów, które nagrała na dziesiątki płyt. "Jolene", "9 to 5", "I Will Always Love You", "Islands In the Stream" - to kilka z jej najbardziej rozpoznawalnych utworów. Dolly Parton zmarła 25 sierpnia 2026 roku w wieku 80 lat.

Lista gwiazd i wpływowych postaci, które wspominały Parton po jej śmierci, jest bardzo długa. Do składających hołd dołączył sam prezydent USA Donald Trump, który nakazał opuszczenie flag do połowy masztów w całym kraju. Elton John zmarłą koleżankę okrzyknął "gigantyczną artystką o najczulszym sercu".

Dolly Parton Źródło zdjęcia: Getty Images

Parton znana była nie tylko dzięki bogatemu repertuarowi, ale także za sprawą działalności charytatywnej. Wspierała edukację, a w 2020 roku przekazała milion dolarów centrum medycznemu, które pomagało w tworzeniu szczepionki na COVID-19. - Moim marzeniem od zawsze było uszczęśliwienie jak największej liczby ludzi - przyznała w jednym z wywiadów. Słynne było też jej poczucie humoru i dystans do siebie.

Tim Curry - aktor (1946-2026)

Krótko po tym, jak świat obiegła informacja o śmierci Dolly Parton, brytyjskie media poinformowały o odejściu Tima Curry'ego. Brytyjski aktor zmarł 25 sierpnia 2026 roku, tego samego dnia, co amerykańska piosenkarka. "Dwie ukochane ikony rozrywki urodzone w odstępie zaledwie trzech miesięcy w 1946 roku, zmarły w tym samym wieku i tego samego dnia" - podał portal USA Today.

Timothy James Curry rozpoznawalność zawdzięczał m.in. roli doktora Franka-N-Furtera w musicalu "The Rocky Horror Show" z 1973 roku, który dwa lata później został przeniesiony na duże ekrany. Rola w musicalu "uczyniła go ikoną undergroundowego kina lat 70. i protopunku" - podkreślił dziennik "Guardian" po śmierci aktora. Curry wystąpił też m.in. w "To" na podstawie powieści Stephena Kinga, "Wrzasku" Jerzego Skolimowskiego i komedii "Kevin sam w Nowym Jorku".

Tim Curry Źródło zdjęcia: Earl Gibson III/WireImage/Getty Images

W 2012 roku przeszedł udar. Od tamtej pory poruszał się na wózku. "Jeśli coś zrobiło na mnie wrażenie po tym zdarzeniu, to na pewno, jak niezwykły jest fakt, że wciąż żyję" - napisał Curry w wydanej w ubiegłym roku autobiografii. W ostatnich latach pracował m.in. jako aktor dubbingowy.

Yayoi Kusama - artystka awangardowa (1929-2026)

Jedna z najbardziej cenionych artystek awangardowych, znana na całym świecie jako "królowa kropek", zmarła 14 sierpnia 2026 roku. Miała 97 lat. Portal CNN, pisząc o twórczości Japonki z lat 60. ubiegłego wieku oceniał, że wówczas "Kusama nie była jeszcze w centrum międzynarodowej awangardy - wyprzedzała ją o kilka kroków".

Yayoi Kusama Źródło zdjęcia: FRANCK ROBICHON/PAP

Jej znakiem rozpoznawczym stała się czerwona peruka i wzory w grochy, które zamieszczała na swoich dziełach. W ostatnich latach Kusama zyskała sławę dzięki instalacjom "Infinity Mirror Rooms", wykorzystującym lustra, światło i powierzchnie odbijające obraz do stworzenia iluzji niekończącej się przestrzeni - a także wielkoskalowym rzeźbom pokrytym motywem kropek.

Gloria Steinem - dziennikarka, aktywistka (1934-2026)

Była ikoną światowego feminizmu, a jej nazwisko i twarz - jak podkreślał portal CNN - stały się niemal synonimem walki o prawa kobiet. Gloria Steinem zmarła 2 września 2026 roku w wieku 92 lat. "Prawie sto lat życia Glorii na ziemi to lata dobrze przeżyte, podczas których do samego końca walczyła o równość" - przekazała po śmierci aktywistki założona przez nią Gloria's Foundation.

Gdy w latach 60. Steinem zaczynała pracę w mediach, była to branża zdominowana przez mężczyzn, a kobiety nie mogły poruszać określonych tematów. - Ja i wiele innych kobiet nie mogłyśmy pisać o polityce do istniejących czasopism - wspominała Steinem w wywiadzie dla NPR w 2020 roku. - Uważano nas za ekspertki od jedzenia, makijażu, dzieci i gwiazd - dodawała. Mimo to w 1963 roku przeprowadziła tajne śledztwo dziennikarskie, którego owocem była "Opowieść króliczka" - artykuł poświęcony wyzyskowi, złemu traktowaniu i uprzedmiotowieniu kobiet pracujących w jednym z klubów "Playboya".

Gloria Steinem Źródło zdjęcia: PAP/Abaca

W kolejnej dekadzie Steinem współtworzyła magazyn "Ms." - pierwsze pismo w USA w całości redagowane i wydawane przez kobiety, a także jedno z pierwszych pism, które otwarcie poruszało tematy dotyczące między innymi przemocy domowej czy legalnego dostępu do aborcji.

Harald V - król Norwegii (1937-2026)

Norweski monarcha zmarł 28 sierpnia 2026 roku. Miał 89 lat. Żałoba narodowa trwała 13 dni, w tym czasie flagi w całym kraju opuszczono do połowy masztu. Pogrzebowi państwowemu towarzyszyła największa operacja norweskiej policji w historii. Udział w ceremonii wzięły koronowane głowy oraz politycy z różnych części świata.

Zmarłego króla żegnały też dziesiątki tysięcy osób na ulicach Oslo. Z kolei media pisały o tym, czym Harald, który zasiadał na tronie 35 lat, zaskarbił sobie sympatię i szacunek Norwegów. Przypominały m.in. przemówienie, które wygłosił w 2016 roku. - Norwegowie to dziewczyny, które kochają dziewczyny, chłopcy kochający chłopców oraz chłopcy i dziewczyny zakochani w sobie nawzajem - mówił.

Król Harald V Źródło zdjęcia: Cornelius Poppe/PAP

Szerokim echem odbiły się też słowa króla po zamachu, którego w 2011 roku dokonał Anders Breivik: "Wolność jest silniejsza niż strach". Mimo ograniczonych uprawnień Harald potrafił jednoczyć kraj w trudnych chwilach - ocenił portal Euronews po jego śmierci.

Annie Dillard - pisarka (1945-2026)

Annie Dillard była cenioną amerykańską pisarką, laureatką Pulitzera za powieść "Pielgrzym nad Tinker Creek". Oprócz tego pisała wiersze, zajmowała się literaturą faktu, opublikowała też autobiografię oraz dziennik. W tym ostatnim, zatytułowanym "The Writing Life", dawała rady początkującym pisarzom.

Dillard hołdowała prostemu życiu. Gdy pisała swą pierwszą powieść, przez jakiś czas mieszkała bez dostępu do bieżącej wody i prądu. - Myślałam, że to będzie strasznie trudne, ale okazało się, że [w takiej sytuacji - red.] znacznie mniej czasu poświęca się na te wszystkie życiowe drobiazgi - wspominała później w jednym z wywiadów.

Annie Dillard Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Barwnie opisywała naturę, ale odrzucała twierdzenie, by była pisarką piszącą o przyrodzie. Skłaniała się ku stwierdzeniu, że jest "teolożką poszukującą Boga". Zmarła 15 września 2026 roku.

Eva Marie Saint - aktorka (1924-2026)

Po śmierci Evy Marie Saint media okrzyknęły ją jedną z ostatnich gwiazd złotej ery Hollywood. Trudno się dziwić: aktorka, której kariera obejmowała prawie osiem dekad, Oscara otrzymała już za debiutancką rolę - w "Na nabrzeżach" (1954) Elii Kazana z Marlonem Brando w roli głównej.

Jeszcze w tej samej dekadzie Saint zagrała tajemniczą Eve Kendall w jednym z kasowych hitów Alfreda Hitchcocka - filmie "Północ, północny zachód" z 1959 roku. "Zdaniem krytyków jej postać przyczyniła się do stworzenia archetypu wyrafinowanej, pewnej siebie w sferze seksualnej i inteligentnej blondynki, za którym podążało później wiele tak zwanych 'kobiet Bonda' w filmach o agencie 007" - odnotował portal BBC po śmierci artystki.

Eva Marie Saint Źródło zdjęcia: PAP/Photoshot

W późniejszych latach Saint ograniczyła aktywność zawodową, poświęcając się m.in. wychowywaniu dzieci. - Mam życie i nie toczy się ono na planie filmowym - mówiła. Zmarła 6 października 2026 roku. Miała 102 lata.

RJ Mitte - aktor (1992-2026)

RJ Mitte, właściwie Roy Frank Mitte III, dał się poznać światu dzięki roli Waltera White'a Juniora w głośnym serialu "Breaking Bad". W 2014 roku otrzymał za nią nagrodę Gildii Aktorów Ekranowych. "Mitte nadał tej roli autentyczność i wykorzystał swoją pozycję do budowania świadomości na temat niepełnosprawności oraz promowania integracji społecznej" - przekazał w oświadczeniu dla BBC jego przedstawiciel.

Mitte żył z mózgowym porażeniem dziecięcym. "Odniesiony przez niego sukces podważył dotychczasowe założenia i pokazał, co można osiągnąć, gdy da się ludziom szanse i wsparcie" - przekazał dziennik "Guardian" po śmierci 34-letniego aktora. Mitte zmarł 12 października 2026 roku.

RJ Mitte Źródło zdjęcia: Reuters

Aktor Bryan Cranston, odtwórca głównej roli w "Breaking Bad", wspominał Mitte'a we wpisie na Instagramie. Wyznał, że "jest pogrążony w głębokiej rozpaczy". "RJ Mitte, mój kochany syn z 'Breaking Bad', nie żyje. Poznałem go, gdy miał zaledwie 14 lat, kiedy obsadzono go w roli Waltera White'a Jr., którą grał z wielką radością i entuzjazmem. Urodził się z porażeniem mózgowym i nigdy, przenigdy nie pozwolił, by to wyzwanie stało się dla niego wymówką" - wspomniał.

Tom Skerritt - aktor (1933-2026)

Tom Skerritt zmarł 21 października 2026 roku w wieku 93 lat. Agencja Reuters po jego śmierci podała, że aktor -znany z surowej, męskiej urody oraz umiejętności odnalezienia się w różnych gatunkach filmowych - stworzył szereg pamiętnych kreacji pierwszo- i drugoplanowych zarówno w kinie, jak i w telewizji.

Tom Skerritt Źródło zdjęcia: Mat Hayward/Getty Images

"Top Gun", "MASH", "WarHunt. Demony wojny", "Obcy - ósmy pasażer Nostromo", "Gdzie diabeł mówi dobranoc"- to kilka głośnych tytułów, w których zagrał Skerritt. Gwiazdor pracował niemal do samego końca. Ostatnim filmem, w którym wystąpił, jest "W potrzasku" z 2025 roku. W jednym z wywiadów przyznał, że z natury jest nieśmiały. - Nigdy nie umiałem przemawiać publicznie, więc szansa zagrania kogoś, kto nie jest mną, być może pozwoliła mi przełamać nieśmiałość - mówił.

red. AZ