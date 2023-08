Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Papież Franciszek przewodniczy mszy na zakończenie spotkania

Słowa papieża do młodzieży

"Nie lękajcie się", "miejcie odwagę" - mówił papież Franciszek do uczestników mszy na zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. - Was, młodych, Kościół i świat potrzebują tak jak ziemia deszczu - podkreślił. - Piękne jest to, czego doświadczyliśmy z Jezusem, to, co przeżyliśmy razem i jak się modliliśmy. Ale po tych dniach łaski zadajemy sobie pytanie: co zabieramy ze sobą, powracając w doliny codziennego życia? - mówił Franciszek.