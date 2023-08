Papież przyleciał do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży. W planach spotkanie z młodymi Ukraińcami i Rosjanami

Papież Franciszek przyleciał w środę do Lizbony na XXXVII Światowe Dni Młodzieży. Do stolicy Portugalii udał się najnowocześniejszym samolotem, jaki znajduje się we flocie linii ITA - Airbusem A320 neo w niebieskich barwach. Pielgrzymka Franciszka potrwa do niedzieli. W jej trakcie oczekuje się mocnych apeli papieża o pokój w związku z wojną Rosji przeciwko Ukrainie.