Jak bezpiecznie spędzić święta. Zalecenia WHO

Uroczystości związane z Wielkanocą i innymi świętami religijnymi powinny być organizowane na zewnątrz – zaleca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Podkreślono, że nabożeństwa w zamkniętych pomieszczeniach są "szczególnie niebezpieczne" z uwagi na pandemię COVID-19.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczyła, że w krajach, w których utrzymuje się wysoki poziom zakażeń koronawirusem powinno się "poważnie wziąć pod uwagę" organizowanie uroczystości "wirtualnych, odłożenie ich lub ograniczenie skali zgromadzeń". "Wszelkie posługi religijne powinny odbywać się na zewnątrz, jeśli to tylko możliwe", a w przeciwnym wypadku należy ograniczyć liczbę osób biorących udział w uroczystościach, czas ich trwania oraz stosować się do wszelkich zaleceń sanitarnych.

WHO wydaje zalecenia dotyczące obchodzenia Świąt Wielkanocnych Attila Balazs/PAP/EPA

"Najlepszą opcją jest obchodzenie uroczystości z tymi osobami, z którymi się mieszka" - zaleca WHO. Organizacja przypomina również, że w wielu krajach europejskich nasiliła się kolejna fala zakażeń koronawirusem, a zatem "na tym etapie pandemii nie można sobie pozwolić na to, by opuścić gardę".

Organizacja przypomina, że spotkania nawet w małych grupach osób, które nie mieszkają razem, mogą być ryzykowne. "Ograniczenie liczebności grupy i czasu spędzanego w pomieszczeniach oraz zapewnienie dobrej wentylacji są kluczem do zmniejszenia ryzyka narażenia na COVID-19" - czytamy w zaleceniach.

"Jeśli organizujesz małe spotkanie lub wydarzenie, postępuj zgodnie z lokalnymi zaleceniami dotyczącymi maksymalnej liczby uczestników i podejmij środki ostrożności, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród gości. Noszenie masek i dystans fizyczny w pobliżu rodziny i przyjaciół może wydawać się dziwny, ale w znacznym stopniu przyczynia się do zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa i zdrowia" - dodano.

Ponadto WHO zaleca, że jeśli musimy podróżować na święta, to powinniśmy unikać środków transportu, w których jest dużo ludzi.

Zalecenia WHO wydano z myślą o wszystkich wiosennych świętach religijnych; oprócz nadchodzącej Wielkanocy okazją do uroczystości jest żydowskie święto Pesach i muzułmański święty miesiąc Ramadan, który w tym roku obchodzony będzie od 13 kwietnia do 12 maja.

Autor:asty/kg

Źródło: PAP, WHO