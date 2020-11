Cichanouska chciałaby się spotkać z Putinem, ale "sygnałów ze strony Kremla nie było"

Proces oczekiwania

- Pogratulował, to pogratulował. Wydaje mi się, że w Rosji także nie oczekiwali, że tym razem ruch protestacyjny (na Białorusi) będzie silny i że będziemy dążyć do zwycięstwa - odpowiedziała Cichanouska, podkreślając, że "Rosja poparła reżim (Łukaszenki), obecnie jest jednak jakiś proces oczekiwania i aktywnego poparcia (ze strony Rosji) nie ma".

Cichanouska poinformowała też na antenie Radia Swoboda, że w przypadku rozpisania nowych wyborów prezydenckich nie brałaby w nich udziału jako kandydatka. Zapewniła, że "w najbliższym czasie" złoży wizytę na Ukrainie i że data przyjazdu jest ustalana z szefem ukraińskiej dyplomacji Dmytrem Kułebą. Podkreśliła także po raz kolejny, że zgodnie z międzynarodowym prawem Krym należy do Ukrainy. Na pytanie o to, jak sytuacja wygląda według niej de facto, odpowiedziała: "Mamy to, co mamy".