Swiatłana Ciachanouska: wszyscy jesteśmy Kościuszką

Swiatłana Cichanouska złożyła kwiaty przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie. - W tym momencie wszyscy tutaj jesteśmy Kościuszką, bo stajemy po stronie praw człowieka, wspólnych wartości, praworządności. Każdy, kto jest zaangażowany we wsparcie Białorusinów jest Kościuszką - podkreśliła liderka demokratycznej opozycji na Białorusi.

- Tadeusz Kościuszko to bohater, który jest pamiętany jako wojownik na rzecz praw człowieka we wszystkich naszych krajach, w Stanach Zjednoczonych, Litwie, Polsce i Białorusi. To bohater, który nas jednoczy - powiedziała Cichanouska podczas ceremonii w parku Lafayette'a nieopodal Białego Domu.