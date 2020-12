"Białoruskie służby mają długie ręce. Ale nie ma sensu cały czas o tym myśleć"

Sankcje muszą zostać przedłużone. Chcemy wezwać Niemcy do wzięcia większej odpowiedzialności za Białoruś – powiedziała w rozmowie z tygodnikiem "Spiegel" Swiatłana Cichanouska. W poniedziałek liderka białoruskiej opozycji odwiedza Berlin, gdzie spotka się między innymi z niemieckim prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem.

Na uwagę, że Niemcy z reguły zachowują ostrożność w kwestiach wizowych, opozycjonistka zauważyła, że "kiedy ludzie są zamykani i bici, jest to moment, w którym Niemcy i inne kraje powinny pomyśleć, czy należy być ostrożnym, czy też przestrzegać zasad demokracji, których tak gorliwie się broni". "Berlin zrobił wiele dla społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju, także pod względem finansowym. Unia Europejska nałożyła nawet sankcje na białoruskich przywódców, za co jesteśmy wdzięczni. To był pierwszy ważny znak dla Białorusi" - zaznaczyła liderka białoruskiej opozycji.