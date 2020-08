"Nie ugniemy się". Cichanouska rozmawiała z europarlamentarzystami

- To jest rewolucja demokratyczna. Naród próbuje sam o sobie zadecydować, obywatele próbują w sposób wolny i demokratyczny wybrać swojego prezydenta i zdecydować o swoim losie w przyszłości. (...) Wzywam wszystkie kraje na całym świecie, by respektowały prawa innych państw do samostanowienia. Chciałabym wezwać do respektowania suwerenności Białorusi - mówiła Swiatłana Cichanouska w Parlamencie Europejskim. Stwierdziła, że rewolucja na Białorusi nie jest geopolityczna, prorosyjska ani antyrosyjska, czy też proeuropejska bądź antyeuropejska.