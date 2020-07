- W tej chwili nie wymienię męża na siedem milionów wyborców - powiedziała, mając na myśli liczbę uprawnionych do głosowania Białorusinów. Dodała, że mąż również by na to nie pozwolił.

Cele po wyborach

- Jest rząd, w którym ludzie pracują od dawna, którzy dobrze poznali ten system. Pozostaną na stanowisku, jeśli nie łamali prawa i nie wydawali nakazów przestępczych - podkreśliła. Mówiła, że przyjście nowego prezydenta nie oznacza, że "burzymy wszystko, co zostało stworzone wcześniej i budujemy nowy kraj". - Jedyne, co się zmieni, to stosunek do ich pracy. Jeśli wcześniej głównym kryterium pracy takich ludzi było posłuszeństwo, to teraz to musi być inicjatywa - podkreśliła kandydatka.