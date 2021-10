Swiatłana Cichanouska o sytuacji na granicy: najwyższa pora, aby naprawdę wykazać się odwagą

Swiatłana Cichanouska po ponad roku ponownie spotkała się z dziennikarką "Faktów" TVN Anitą Werner. - Nie doceniliśmy okrucieństwa reżimu i jego sługusów. Zobaczyliśmy piekło - powiedziała, podsumowując to, co działo się przez ten rok. Zapytana o kryzys na granicy polsko-białoruskiej odpowiedziała: - To, co tutaj jest ważne to to, żeby nie było żadnej współpracy z reżimem. Łukaszenka szantażuje Polskę, szantażuje całą Unię Europejską. Nie można reagować na ten szantaż.

Gościem wtorkowego wydania "Faktów po Faktach" w TVN24 była liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Na początku rozmowy powrócono do poprzedniego spotkania z Anitą Werner, w formule online, które odbyło się 1 września 2020 roku. Co zmieniło się przez ten czas?

- Na Białorusi zmieniło się bardzo dużo. Pozytywnie i negatywnie oczywiście. We wrześniu, kiedy się spotkałyśmy, miały miejsce demonstracje na ulicach miast. Wtedy Białorusini wierzyli, że reżim, widzący determinację ludzi, zmieni zdanie i zrozumie, że ludzie nie chcą już żyć pod tym rządem, pod tym dyktatorem i że on rozpocznie przynajmniej dialog. Ale nie doceniliśmy okrucieństwa reżimu i jego sługusów. Zobaczyliśmy piekło - przyznała.

Podała, że od tamtego spotkania zatrzymano ponad 35 tysięcy osób. - W tej chwili tysiące osób jest w więzieniu, ponad 700 jest uznanych za więźniów politycznych, setki tysięcy ludzi musiało uciekać z kraju z powodu represji - wymieniła. Podkreśliła, że "przemoc trwa do dziś".

W rozmowie poruszono także temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Cichanouską zapytano, co jej zdaniem jest najważniejsze w zarządzaniu tego rodzaju kryzysem. - Przede wszystkim ważne jest to, żeby nie zapominać, kto jest winien wywołania tego kryzysu - odpowiedziała.

- Unia Europejska i inne kraje demokratyczne muszą być zjednoczone, aby rozwiązać kryzys migracyjny, ale też musza zwracać więcej uwagi na rozwiązanie przyczyn tego kryzysu. A jest to reżim Łukaszenki. Budowa muru między naszymi krajami może powstrzymać napływ imigrantów, ale reżim wymyślił coś innego. Reżim będzie eskalować kryzys migracyjny, ważne jest więc, abyśmy pozbyli się przyczyn tego kryzysu. Ludzie, którzy celowo ściągani są na granicę, są ofiarami tego reżimu - mówiła.

Cichanouska powiedziała, że obserwuje debatę w polskim parlamencie na temat tego, jak traktować migrantów na granicy. Zauważyła też podział w tej sprawie. - Tego właśnie chce reżim Łukaszenki, bo przedtem była absolutna zgoda, co do sytuacji na Białorusi, a teraz, kiedy ludzie zaczynają się kłócić na temat tej sytuacji, to nie jest normalne - tłumaczyła.

- To, co tutaj jest ważne to to, żeby nie było żadnej współpracy z reżimem. Łukaszenka szantażuje Polskę, szantażuje całą Unię Europejską. Nie można reagować na ten szantaż. Trzeba jasno pokazywać, że jesteście silni, zjednoczeni. To duże wyzwanie, ale poradzicie sobie - stwierdziła.

Pytana o sytuację migrantów, między innymi rodzin z dziećmi na granicy, a także o ocenę działań polskich władz wobec kryzysu migracyjnego, Cichanouska odparła, że jej zdaniem "polskie władze robią, co mogą".

- Z jednej strony, mamy tam ludzi, którzy są w złym stanie. Dzieciom, kobietom w ciąży wolno wejść. Wszystkich nie odsyłają. Każdą osobę, każdą historię rozpatruje się osobno. Z drugiej strony jestem pewna, że współpracujecie z irackim rządem, starając się zatrzymać te loty migrantów do Mińska. Wyjaśniacie tym ludziom, że to wszystko jest kłamstwo, że nie wejdą do Unii Europejskiej tak łatwo, jak im to obiecuje rząd białoruski - powiedziała.

Cichanouska wyraziła wiarę w to, że Polska wybrała "właściwą strategię". - Sądzę, że władze Polski są na tyle doświadczone, że robią, co mogą i wiedzą, że reakcją na ten szantaż nie może być wpuszczenie tych ludzi. To Łukaszenka odpowiada za to, że ci ludzie mają taki a nie inny los - oceniła.

Cichanouska: reakcją na szantaż nie może był wpuszczenie migrantów do Polski TVN24

Co musiałoby się stać, żeby Aleksandr Łukaszenka zaprzestał swoich działań? - Wyłącznie zjednoczona, silna pozycja względem reżimu. Mówimy tu o izolacji politycznej, mówimy tu o sankcjach wobec spółek Skarbu Państwa, które są poplecznikami Łukaszenki - wymieniła. - Musimy traktować w odpowiedni sposób przyczynę tego problemu - zaznaczyła.

- Unia Europejska, Stany Zjednoczone, inne kraje demokratyczne powinny przyjąć zasadniczą pozycję, pokazywać, że nie będziemy reagować na ten szantaż, że będziemy silniejsi niż ten, kto nas szantażuje. Kiedy zaczniecie rozmawiać z reżimem, to pokażecie słabość. Jestem pewna, że władze Polski to rozumieją i całe społeczeństwo europejskie to rozumie. Wiem, że ważne jest to, żeby ten kryzys zakończyć, ale najwyższa pora, aby naprawdę wykazać się odwagą - podsumowała.

Ze Swiatłaną Cichanouską rozmawiała Anita Werner

