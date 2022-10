Swiatłana Cichanouska o ewentualnej mobilizacji na Białorusi: to byłoby polityczne samobójstwo Łukaszenki 

- Jeśli ktoś jeszcze wspiera ten reżim, to w żadnym wypadku nie popiera wojny w Ukrainie. Około 86 procent Białorusinów jest przeciwko uczestnictwu armii białoruskiej w tej wojnie - dodała.

Liderka białoruskiej opozycji stwierdziła także, że jej kraj może być, tak jak to się działo do tej pory, w inny sposób wykorzystywany przez Rosję do celów wojennych. Przypomniała o proukraińskich sabotażach odbywających się na Białorusi, działaniach wywiadowczych oraz zakłócaniu rosyjskiej łączności przez informatyków.