Cichanouska: Łukaszenka sprzedaje nasz kraj, kawałek po kawałku, by utrzymać władzę

Obecność Grupy Wagnera na Białorusi to hybrydowa okupacja naszego kraju - powiedziała w TVN24 liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Mówiła też o sytuacji więźniów politycznych w jej kraju, wśród których jest między innymi jej mąż Siarhiej i polsko-białoruski działacz Andrzej Poczobut.

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska mówiła w sobotnich "Faktach po Faktach" między innymi o obecności najemników Grupy Wagnera na Białorusi. - To pozwala zagwarantować obecność Rosji na Białorusi. To kwestia hybrydowej okupacji naszego kraju - powiedziała.

- Widzicie, jak Rosja chce kontrolować wszystko na Białorusi, próbuje rusyfikować. Rosyjska obecność jest obecna we wszystkich sferach życia - w mediach, w edukacji, w wojsku. Widzimy, jak Łukaszenka sprzedaje nasz kraj, kawałek po kawałku sprzedaje naszą niepodległość Rosji. Robi to, żeby zagwarantować sobie władzę, bo tylko dzięki wsparciu Putina dał radę przejąć tę władzę i utrzymać ją do teraz - dodała.

Cichanouska: mija pięć miesięcy, od kiedy miałam od męża jakiekolwiek wiadomości

Cichanouska mówiła też o swoim mężu, który jest więźniem politycznym na Białorusi. - Wkrótce będzie pięć miesięcy, od kiedy miałam od męża jakiekolwiek wiadomości. Jest przetrzymywany bez kontaktu ze światem, prawnik nie może go odwiedzać, przesyłki, listy do niego nie trafiają - powiedziała.

- Reżim Łukaszenki chce, żeby ludzie w więzieniach byli przekonani, że ich porzucono, że o nich zapomniano, że nikt o nich nie myśli. Chcą tych ludzi złamać. Wiele osób jest przetrzymywanych w tym trybie, bez kontaktu ze światem. Prosimy organizacje międzynarodowe, by żądały dostępu do naszych więźniów politycznych, by zobaczyć, w jakich warunkach są przetrzymywani - zaapelowała.

Przekazała, że "tylko w tym roku dwóch więźniów politycznych zginęło w więzieniach".

Cichanouska: Andrzej Poczobut to nasz bohater

Cichanouska mówiła też o więzionym na Białorusi Andrzeju Poczobucie. - To nasz bohater - bohater Polski i bohater Białorusi. On nie zdradził swoich zasad, odmówił jakiegokolwiek porozumienia z reżimem Łukaszenki. To nasz obowiązek, żeby Andrzeja uwolnić. Razem z tysiącami innych więźniów politycznych - podkreśliła.

- Myślę, że tylko połączone, silne stanowisko Białorusinów i naszych demokratycznych partnerów może pozwolić ich uwolnić - dodała. Jak mówiła, istotny w tej kwestii jest "polityczny i gospodarczy nacisk na reżim Łukaszenki".

