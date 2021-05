"Wprowadzamy całkowitą blokadę naszego kraju"

Od poniedziałku w Surinamie obowiązywać będzie pełna blokada kraju w z związku z pandemią COVID-19 - poinformował prezydent tego kraju Chan Santokhi. Wezwał także Holandię, by pomogła swojej byłej kolonii. Holenderski minister zdrowia Hugo de Jonge zapowiedział wysłanie do końca czerwca 750 tysięcy dawek szczepionki AstraZeneki do Surinamu.