Wyjątkowy finał Super Bowl. Miami pożegnało Bryanta i jego córkę

Przed meczem gracze obu ekip stanęli na 24. jardzie boiska, by w ten sposób uhonorować Bryanta i pozostałe ofiary katastrofy. Legenda światowej koszykówki przez większość swojej kariery grała bowiem z takim numerem na koszulce w barwach Los Angeles Lakers.

Super Bowl 2020

Następnie do gry wkroczyli bohaterowie Super Bowl 2020. Na stadionie w Miami można było zobaczyć świetne widowisko. Mecz trzymał bowiem w napięciu do samego końca. Ostatnia kwarta zaczynała się przy prowadzeniu 49ers 20:10. Chiefs pokazali jednak, że potrafią odrabiać straty, co w efekcie dało im wygraną 31:20. W końcu swoje nieprzeciętne umiejętności zaprezentował quarterback Patrick Mahomes. 24-letni rozgrywający długo nie radził sobie z defensywą rywali, w końcu jednak znalazł na nią sposób. Najbardziej wartościowy zawodnik poprzedniego sezonu po spotkaniu odebrał nagrodę dla najlepszego zawodnika finału. - Nawet przez moment nie przestaliśmy wierzyć w wygraną, wspieraliśmy się wzajemnie. Uznanie należy się defensywie, która wykonała wspaniałą robotę. Mamy świetną drużynę - powiedział Mahomes.