Sukcesja w rodzinie Murdochów. Kim jest Lachlan, który przejął schedę po ojcu

Do finału dotarła sukcesja w rodzinie Murdochów, która była inspiracją dla twórców serialu "Sukcesja" produkcji HBO. Rupert Murdoch ogłosił, że stery w firmach Fox Corporation i News Corp. przejmie po nim jego syn Lachlan. Dlaczego wygrał z rodzeństwem?

Premiera finałowego odcinka serialu "Sukcesja" produkcji HBO miała miejsce pod koniec maja. Losy bohaterów zostały zatem już dawno rozstrzygnięte i wiadomo, w czyje ręce trafiła medialna korporacja Waystar Royco. W czwartek zakończyła się również ta prawdziwa sukcesja, będąca w znacznej mierze inspiracją do powstania serialu. 92-letni Rupert Murdoch ogłosił, że ustępuje ze stanowiska prezesa Fox Corporation i News Corp. Na czele obu firm stanąć ma jego syn Lachlan.

Koniec prawdziwej "sukcesji"

BBC przypomina, że w sierpniu twórca "Sukcesji" Jesse Armstrong potwierdził to, co wiele osób wiedziało już od dawna, że inspiracją do powstania produkcji o brutalnych walkach o władzę w rodzinie potentata medialnego była właśnie rodzina Murdochów. Choć zwrócił uwagę, że znacznie pozmieniał postaci i czerpał też z innych znanych rodzin, to według BBC nie da się nie dostrzec podobieństw między bohaterami serialu a Murdochami. Należą do nich sylwetki potężnego, ale i starzejącego się biznesmena, trójka jego dorosłych dzieci, walczących o pozycję w rodzinnym biznesie, a także całe imperium medialne, które stara się dostosować i przetrwać w epoce cyfrowej.

Obsada serialu "Sukcesja" mat. prasowe HBO Max

Rupert Murdoch pracę w branży mediów rozpoczął w latach 50. XX wieku. W 1985 roku został jedną z ważniejszych osób w Hollywood, gdy kupił wytwórnię Twentieth Century Fox od Marvina Davisa za 600 milionów dolarów. W 1986 roku zajął się biznesem telewizyjnym po zakupie kilku amerykańskich stacji telewizyjnych i utworzeniu Fox Broadcasting. Jego przedsiębiorstwa zyskały ogromne wpływy polityczne na świecie, a wielu premierów i prezydentów zabiegało o jego uwagę, uważając, że może to zwiększać ich szanse wyborcze, przypomina BBC.

Za ojcem podążały jego dzieci - Elisabeth, Lachlan i James (Murdoch ma jeszcze trzy córki, Prudence, Grace i Chloe). Były dziennikarz "Sunday Times" Andrew Neil mówił w 2020 roku w BBC, że w latach 80. miał okazję jeść kolację z Murdochem, na której byli obecni również nastoletni wówczas Lachlan i James. - Rozmowa dotyczyła tego, jak buduje dla nich firmę (...). Zawsze chciał, by przynajmniej jedno z dzieci przejęło po nim stery - powiedział.

Rupert Murdoch z synami, Lachlanem i Jamesem Max Mumby/Indigo/Getty Images

Elisabeth - jak przypomina BBC - powiedziała w 2012 roku, że "absolutnie nie ma ambicji", aby zostać następczynią ojca. Była dyrektorem zarządzającym Sky Networks, będącej częściowo własnością News Corp, ale w 2000 roku odeszła, aby założyć własną, odnoszącą sukcesy firmę zajmującą się produkcją telewizyjną, Shine. Została ona kupiona przez News Corp w 2011 roku.

Przez wiele lat za spadkobiercę Murdocha uważany był James, zajmujący szereg wysokich stanowisk w imperium ojca, w tym stanowisko prezesa British Sky Broadcasting. Ustąpił jednak z niego po skandalu dotyczącym włamań na telefony m.in. celebrytów i członków brytyjskiej rodziny królewskiej w 2011 roku, w które zamieszana była należąca do Murdochów gazeta "News of the World". W późniejszych latach nie podobał mu się także prawicowy kierunek, w jakim zmierza ich stacja Fox News, a także sposób mówienia o zmianach klimatu w mediach ojca. Te nieporozumienia utorowały drogę do sukcesu jego bratu, Lachlanowi.

- Od około dekady dość jasne było, że Lachlan jest tym wybranym synem - powiedział Brian Stelter, korespondent magazynu "Vanity Fair" w rozmowie z BBC po czwartkowym ogłoszeniu, że to właśnie on będzie spadkobiercą ojca. - James Murdoch jest zniesmaczony tym, co emituje Fox News w USA. Odsunął się więc od tych firm. Lachlan był w kolejce od jakiegoś czasu, ojciec zawsze dzielił się z nim władzą - stwierdził.

